Talleres empató con San Martín de San Juan y dejó pasar una chance clave

Talleres no pudo con San Martín de San Juan y terminó empatando sin goles en el estadio Mario Alberto Kempes, en un partido marcado por la lluvia y por la necesidad de ambos equipos de sumar de a tres.

El albiazul buscó durante gran parte de la noche, pero se encontró con una sólida actuación del arquero sanjuanino Borgogno, figura del encuentro. Depietri fue el jugador más desequilibrante en el ataque albiazul, aunque no pudo concretar las situaciones generadas.

Con este resultado, Talleres ganó solo uno de sus últimos nueve partidos y acumula cinco sin triunfos como local. La situación en la tabla anual sigue siendo complicada.

El clima en el Kempes se tensó sobre el final: los hinchas expresaron su malestar con silbidos y cánticos en contra de los jugadores.

Lo más destacado del partido

A los 20 segundos del partido, Valentín Depietri no pudo aprovechar un inmejorable mano a mano, y definió débil ante la salida de Borgogno.

A los 11 del primer tiempo, la “T” tuvo otra chance clara. Buen desborde de Luis Sequeira y mejor respuesta del arquero verdinegro.

Sobre el final del primer tiempo, Rick Lima Morais tuvo la chance más clara del partido. Gran desborde y centro al corazón del área de Valentín Depietri, remate del brasileño y una excelente atajada de Borgogno que ya es figura del encuentro.

Gol anulado a Valentín Depietri a los 15 del complemento. Buen centro de Luis Sequeira pero el extremo de Talleres estaba un paso adelantado.

LA PREVIA

Para este compromiso, Tévez contará nuevamente con José Luis Palomino y Rubén Botta, ambos recuperados, mientras que saldrán del plantel Santino Barbi y Lucas Alfonso. En tanto, Ulises Ortegoza no podrá jugar por la sanción de tres fechas tras su expulsión ante Godoy Cruz.

Tévez prueba un esquema más ofensivo que la formación que paró ante Lanús en el sur de Buenos Aires, con un 4-2-1-3 conformado por Herrera; Schott, Fernández, Guth, Navarro o Báez; Galarza, Portilla, Sequeira; Botta, Depietri y Rick. Los que dejan su lugar respecto al último partido son Matías Catalán, Juan Rodríguez y Federico Girotti.

En la vereda de enfrente, San Martín de San Juan también necesita sumar. Con 13 puntos en 20 encuentros, el equipo de Leonardo “Pipi” Romagnoli se encuentra comprometido en la tabla de promedios. La formación probable sería un 4-4-2 con Borgogno; Portillo, Cáseres, Recalde, Diarte; Watson, Jaurena, Salle, Tijanovich; Maestro Puch y Fernández.

El encuentro será televisado por TNT Sports y tendrá como árbitro a Nazareno Arasa.

El historial en primera

En el historial por Primera División, Talleres y San Martín se enfrentaron seis veces: la “T” ganó tres, el verdinegro dos y empataron una.

¿Llega el nueve?

Mientras tanto, el presidente Andrés Fassi se refirió a la búsqueda de un delantero: “Ya van cinco jugadores por los que ofertamos y no los dejan salir. Lo mismo hacemos nosotros con los nuestros. Traer a alguien que no nos ayude, no tiene sentido”, declaró en diálogo con La Voz.