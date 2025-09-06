Talleres goleó en un amistoso ante Amsurrbac en el CARD

Talleres aprovechó la fecha FIFA para sumar minutos de fútbol.

En el CARD Amadeo Nuccetelli, el plantel albiazul enfrentó a Amsurrbac en un amistoso que se jugó en dos tiempos de 40 minutos y terminó con triunfo 6-1.

El once inicial formó con: Javier Burrai; Joaquín Mosqueira, Juan Rodríguez, José Luis Palomino, Gabriel Báez; Mateo Cáceres, Ulises Ortegoza, Rubén Botta; Luis Sequeira, Rick Lima Morais y Nahuel Bustos.

Durante el partido ingresaron Emanuel “Bebelo” Reynoso por Botta y Federico Girotti por Sequeira.

Los goles los convirtieron Bustos (2), Reynoso, Báez, Girotti y Rodríguez.

Los comandados por Tévez mostraron jerarquía ante Amsurrbac y mantuvieron el ritmo en un encuentro que sirvió como rodaje pensando en lo que viene.

No estuvieron disponibles Miguel Navarro, Juan Camilo Portilla y Santiago Fernández, quienes fueron convocados a sus selecciones por la fecha FIFA. Además, Rodrigo Guth, Matías Galarza y Luis Miguel Angulo continúan con trabajos de recuperación por distintas molestias físicas.

Mientras tanto, los jugadores que no participaron del amistoso realizaron ejercicios técnicos y físicos en las instalaciones del club, según informó el equipo de prensa albiazul.