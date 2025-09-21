Talleres iguala ante Rosario Central en su visita al Gigante de Arroyito

Talleres iguala sin goles ante Rosario Central por la novena fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

Dirige Luis Lobo Medina y la transmisión está a cargo de ESPN Premium.

El conjunto albiazul atraviesa una racha negativa que lo mantiene en la lucha directa por la permanencia. Lleva seis partidos sin ganar y acumula 551 minutos sin marcar, desde el gol de Valentín Depietri ante Independiente en la segunda fecha. Con apenas un punto de ventaja sobre la zona de descenso, la victoria aparece como una necesidad impostergable para los dirigidos por Carlos Tevez.

Para este compromiso, el entrenador introducirá dos variantes en la formación inicial. Rodrigo Guth reemplazará a Santiago Fernández —convocado al seleccionado Sub 20—, mientras que el colombiano Juan Camilo Portilla ingresará por Matías Galarza, suspendido por acumulación de tarjetas.

Rosario Central, en tanto, buscará hacerse fuerte en condición de local. El equipo de Ariel Holan se mantiene invicto en el Clausura, con dos victorias y cinco empates, y ocupa un lugar expectante en la tabla anual que lo mantiene en zona de clasificación a la Copa Libertadores 2026. Entre las principales dudas está la presencia de Alejo Véliz, afectado por una lesión en el hombro, lo que podría darle lugar a Enzo Copetti en la delantera.

El duelo tendrá también un componente simbólico para Carlos Tevez, ya que enfrentará al club en el que comenzó su carrera como entrenador.

📌 Datos del partido

Torneo Clausura – Fecha 9 (Zona B)

Partido: Rosario Central vs. Talleres

Día y hora: Domingo, 19.00

Estadio: Gigante de Arroyito (Rosario)

Árbitro: Luis Lobo Medina

VAR: Adrián Franklin

TV: ESPN Premium

Probables formaciones

Rosario Central: Jorge Broun; Emanuel Coronel, Juan Cruz Komar, Carlos Quintana, Agustín Sández; Franco Ibarra, Ignacio Malcorra; Santiago López, Ángel Di María y Jaminton Campaz; Alejo Véliz o Enzo Copetti. DT: Ariel Holan.

Talleres: Guido Herrera; Matías Catalán, Rodrigo Guth y José Palomino; Augusto Schott, Juan Camilo Portilla, Ulises Ortegoza y Gabriel Báez; Rubén Botta; Valentín Depietri y Federico Girotti. DT: Carlos Tevez.