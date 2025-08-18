Talleres juega un partido clave por la permanencia ante San Martín de San Juan

Por la quinta fecha del Torneo Clausura, Talleres enfrentará a San Martín de San Juan en un cruce directo por la permanencia.

El matador se ubica anteúltimo en la Tabla Anual y, con el empate entre Aldosivi y Belgrano, estaría perdiendo la categoría.

Para este compromiso, Tévez contará nuevamente con José Luis Palomino y Rubén Botta, ambos recuperados, mientras que saldrán del plantel Santino Barbi y Lucas Alfonso. En tanto, Ulises Ortegoza no podrá jugar por la sanción de tres fechas tras su expulsión ante Godoy Cruz.

Tévez prueba un esquema más ofensivo que la formación que paró ante Lanús en el sur de Buenos Aires, con un 4-2-1-3 conformado por Herrera; Schott, Fernández, Guth, Navarro o Báez; Galarza, Portilla, Sequeira; Botta, Depietri y Rick. Los que dejan su lugar respecto al último partido son Matías Catalán, Juan Rodríguez y Federico Girotti.

En la vereda de enfrente, San Martín de San Juan también necesita sumar. Con 13 puntos en 20 encuentros, el equipo de Leonardo “Pipi” Romagnoli se encuentra comprometido en la tabla de promedios. La formación probable sería un 4-4-2 con Borgogno; Portillo, Cáseres, Recalde, Diarte; Watson, Jaurena, Salle, Tijanovich; Maestro Puch y Fernández.

El encuentro será televisado por TNT Sports y tendrá como árbitro a Nazareno Arasa.

El historial en primera

En el historial por Primera División, Talleres y San Martín se enfrentaron seis veces: la “T” ganó tres, el verdinegro dos y empataron una.

¿Llega el nueve?

Mientras tanto, el presidente Andrés Fassi se refirió a la búsqueda de un delantero: “Ya van cinco jugadores por los que ofertamos y no los dejan salir. Lo mismo hacemos nosotros con los nuestros. Traer a alguien que no nos ayude, no tiene sentido”, declaró en diálogo con La Voz.