Talleres le ganó a Sarmiento con un gol agónico y volvió a sonreír en el Kempes

Talleres derrotó a Sarmiento de Junín por 1-0 en un compromiso clave en el estadio Mario Alberto Kempes, por la décima jornada del Torneo Clausura 2025.

Se vio un Talleres desdibujado en la primera mitad. Sin destellos ni aproximaciones peligrosas, el equipo de Tévez fue más cauto que en otros partidos y hasta el momento prioriza el toque corto y la salida prolija desde el fondo.

Una desatención de Guido Herrera casi le costó el primero al equipo albiazul. Lo tuvo Sarmiento para abrir el marcador.

El albiazul se fue al entretiempo silbado por los hinchas. Clima caliente en el Kempes. Talleres necesita sumar de a tres para comenzar a despegarse del fondo de la tabla anual.

A los cinco minutos del complemento, Federico Girotti estrelló una pelota en el travesaño, y Valentín Depietri no pudo aprovechar el rebote. Se salvó el equipo de Junín.

Tévez mueve el banco. A los 20 minutos del segundo tiempo, Ulises Ortegoza y Matías Galarza abandonaron la cancha con una lluvia de silbidos. Mal partido para la dupla de mediocampistas. Ingresaron Juan Camilo Portilla y el uruguayo Mateo Cáceres.

Sobre el final del partido, Nahuel Bustos corrió una pelota y consiguió un gol de rebote para desatar la locura en el Kempes. El delantero de la albiazul cortó una sequía larga sin goles y volvió a marcar después de varios meses.

El próximo partido será el domingo a las 16.45 en el mismo estadio, ante ni más ni menos que Belgrano en el clásico cordobés.

Formaciones confirmadas

Talleres: Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, José Luis Palomino, Gabriel Báez; Ulises Ortegoza, Ulises Ortegoza; Rubén Botta; Valentín Depietri, Rick Lima Morais y Federico Girotti. DT: Carlos Tévez.

Sarmiento: Lucas Acosta; Alex Vigo, Facundo Roncaglia, Juan Manuel Insaurralde, Joel Godoy; Manuel García, Carlos Villalba, Elián Giménez; Julián Contrera, Iván Morales Bravo, Gastón González. DT: Facundo Sava.

El equipo cordobés arrastra siete partidos sin victorias y llega tras el empate 1-1 frente a Rosario Central. Con 20 puntos en la tabla anual, se ubica apenas un punto por encima de San Martín de San Juan (que suma 19, con un partido más) y dos por delante de Aldosivi (18, aún con un cotejo pendiente). Un triunfo en esta fecha le permitiría ganar aire en la lucha por la permanencia y, a la vez, alimentar sus chances de ingresar a los playoffs.

En la nómina de convocados aparecen 22 futbolistas. No estarán Miguel Navarro, suspendido por expulsión, ni Emanuel Reynoso, afectado por un traumatismo en la rodilla. Tampoco fue citado Luis Sequeira, relegado tras un conflicto con el cuerpo técnico. Entre las novedades positivas se cuentan los regresos de Matías Galarza, luego de cumplir una fecha de sanción, y del colombiano Luis Miguel Ángulo, ya recuperado de su lesión. Los juveniles Santiago Fernández y Santino Barbi quedaron al margen porque fueron convocados a la selección argentina Sub-20 para disputar el Mundial de Chile.

Por su parte, Sarmiento atraviesa un presente más alentador. El equipo dirigido por Facundo Sava encadena tres partidos sin derrotas, incluidos dos triunfos consecutivos frente a Aldosivi y Barracas Central. Con 12 puntos y un partido menos, logró meterse en zona de playoffs y mejorar su promedio, que ahora es de 1,019.

El arbitraje estará a cargo de Pablo Dóvalo, con Juan Pablo Belatti y Damián Espinoza como asistentes; Enzo Silvestre como cuarto árbitro y la supervisión del VAR a cargo de Ariel Penel, junto a Nicolás Mastroieni.