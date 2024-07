Talleres perdió el primer partido del Torneo Internacional Winline Summer Cup

Zenit

1.Evgeniy Latyshonok; 82. Sergey Volkov, 55.Rodrigo Prado, 27. Nino, 3. Douglas Santos; 9. Artur 8. Wendel, 5. Wilmar Barrios, 11. Claudinho; 17. Andrey Mostovoy, 14. Maksim Glushenkov

Suplentes: 16. Denis Adamov, 19. Aleksey Sutormin, 2. Dmitriy Chistiakov, 28. Nuraly Alip, 4. Yuriy Gorshkov, 18. Aleksandr Kovalenko, 21. Alkeksandr Erokhin, 79. Dmitriy Vasilev, 7. Zelimkhan Bakaev, 24. Pedro, 31. Gustavo Mantuan. 33. Ivan Sergeev. DT: Serguéi Semak

Talleres

22.Guido Herrera; 29. Gastón Benavidez, 5. Kevin Mantilla, 3. Lucas Suárez, 15. Blas Rivero; 20.Ruben Botta, 27. Juan Camilo Portilla, 26. Marcos Portillo; 14. Alejandro Martínez, 9. Federico Girotti, 32. Bruno Barticciotto.

Suplentes: 17. Lautaro Morales, 12. Laureano Martínez, 2. Alex Vigo, 28. Juan Carlos Portillo, 31. Imanol Segovia, 39. Franco Saavedra, 8. Matías Galarza, 30. Ulises Ortegoza, 38. Gustavo Albarracín, 48. Ignacio Pedano, 11. Valentín Depietri, 18. Ramiro Ruíz Rodriguez, 49. Valentín Dávila, 46. Jeremías Gallard. DT: Walter Ribonetto

Goles: 19 ST Gustavo Mantuan (Z)

Cambios en Zenit

ET: Denis Adamov por Evgeniy Latyshonok, Aleksey Sutormin por Sergey Volkov, Dmitriy Chistiakov por Rodrigo Prado, Nuraly Alip por Nino, Zelimkhan Bakaev por Andrey Mostovoy, Yuriy Gorshkov por Douglas Santos, Dmitriy Vasilev por Artur, Ivan Sergeev por Claudinho, Gustavo Mantuan por Maksim Glushenkov, Alexander Kovalenko por Wendel, Alexander Erokhin por Wilmar Barrios, 30´ST Pedro por Kovalenko.

Cambios en Talleres

ET: Valentín Depietri por Alejandro Martínez, Ramiro Ruiz Rodríguez por Bruno Barticciotto, Matías Galarza por Marcos Portillo, Alex Vigo por Gastón Benavidez y Juan C Portillo por Kevin Mantilla; 18´ ST Imanol Segovia por Lucas Suarez, Ignacio Pedano por Federico Girotti, Gustavo Albarracín por Juan C. Portilla, Jeremías Gallard por Ruben Botta, 39´ST Valentín Dávila por Jeremías Gallard.

Árbitro principal: Levnikpv Kirill

Asistente 1: Ermakov Dmitry

Asistente 2: Vereteshkin Andrey

4° Árbitro: Bobrovky Ian

Estadio: Gazprom Arena