Talleres pierde a una de sus figuras en el peor momento del torneo

Malas noticias para la “T”. Valentín Depietri tiene una lesión muscular en el cuádriceps y, según informaron desde el CARD, todo indica que se trata de un desgarro.

El atacante no estará disponible para los próximos compromisos ante Vélez y Platense, partidos claves en la recta final del campeonato. El propio Carlos Tevez había anticipado la molestia tras la derrota con River: “Venía arrastrando una lesión en el cuádriceps”, explicó el DT, justificando su salida en el segundo tiempo cuando Talleres caía 1-0.

La baja pega fuerte en el plantel albiazul, que este fin de semana no tendrá acción por las elecciones legislativas, pero retomará los entrenamientos esta tarde. El viernes, la “T” jugará un amistoso con Racing de Córdoba para no perder ritmo.

Con la victoria de San Martín de San Juan sobre Independiente, el panorama se complicó: Talleres quedó a un punto del descenso en la tabla anual. Aldosivi tiene 23, San Martín 26, mientras que la “T” y Godoy Cruz suman 27.

Ahora, el “Apache” deberá rearmar las piezas en el ataque. Se podría venir el debut de la dupla Rick-Angulo, en un cierre de torneo que se volvió una final por la permanencia.