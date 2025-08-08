Talleres cae provisoriamente ante Lanús por 1-0 en condición de visitante por la cuarta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional. 

El gol lo convirtió Rodrigo Castillo en el ocaso del primer tiempo. Una buena jugada de Lanús a los 46 minutos de la primera parte, encontró un pase filtrado para el delantero granate, habilitado por error del defensor y debutante brasileño Rodrigo Guth, que no perdonó.

El gol de Rodrigo Castillo.

El compromiso se juega en el Estadio Ciudad de Lanús-Néstor Díaz Pérez, con arbitraje de Nicolás Lamolina y transmisión de TNT Sports Premium.

El conjunto dirigido por Carlos Tevez llega tras el empate sin goles ante Godoy Cruz en el Mario Alberto Kempes, resultado que le permitió escapar momentáneamente del último puesto de la tabla anual que define uno de los descensos. Actualmente, la “T” se ubica novena con cuatro puntos en tres partidos, mientras que Lanús está undécimo con tres unidades.

Para este encuentro, el entrenador no podrá contar con Ulises Ortegoza, suspendido, ni con los lesionados Nahuel Bustos, Rubén Botta y José Luis Palomino. Entre las variantes que analiza el DT, se destacan el posible debut de Rodrigo Guth en la zaga central y el ingreso de Joaquín Mosqueira en el mediocampo.

Por su parte, Lanús afronta varias bajas por lesión, incluyendo a Walter Bou, Marcelino Moreno, Felipe Peña Biafore y Ronaldo Dejesús.

Formaciones

LanúsTalleres
Nahuel LosadaGuido Herrera
Gonzalo Pérez o Armando MéndezAugusto Schott
Carlos IzquierdozMatías Catalán
Ezequiel MuñozJuan Rodríguez
Sasha MarcichRodrigo Guth
Agustín MedinaMiguel Navarro
Agustín CardozoJuan Camilo Portilla
Eduardo SalvioMatías Galarza
Franco WatsonRick Morais
Dylan AquinoValentín Depietri
Rodrigo CastilloFederico Girotti
DT: Mauricio PellegrinoDT: Carlos Tevez

Datos del partido

  • Estadio: Ciudad de Lanús – Néstor Díaz Pérez
  • Árbitro: Nicolás Lamolina
  • VAR: Héctor Paletta
  • TV: TNT Sports Premium