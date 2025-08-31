Talleres pierde ante Riestra en el Kempes y se complica

Talleres pierde ante Deportivo Riestra en el estadio Mario Alberto Kempes, por la séptima fecha del Torneo Clausura. El encuentro es dirigido por Bryan Ferreyra.

El Matador arrancó mejor en el partido. La primera chance desperdiciada vino por parte de Valentín Depietri. El delantero albiazul, a los 5 minutos de juego, al igual que ante San Martín de San Juan, se perdió una posibilidad inmejorable para abrir el marcador tras una salida en falso del arquero Ignacio Arce.

En el trámite del juego, Talleres fue más, como demanda la situación por la que está atravesando. Salió a buscar con más agresividad que su rival, aunque no pudo concretar. La conexión entre Botta y Depietri fue de lo más interesante. En paralelo, el albiazul pecó con salidas en falso que casi terminaron en gol de la visita, pero la impronta y la actitud la tuvo el elenco cordobés.

Intentó muchas veces de media distancia con remates de Ortegoza, Navarro y Depietri. La vuelta de Ulises Ortegoza por Juan Camilo Portilla mejoró a Talleres que, a pesar de los errores y aciertos, estuvo participativo en el compromiso.

El poco peso ofensivo de Riestra dejó en evidencia que hubo un defensor de más en la primera mitad con la línea de tres zagueros centrales. Augusto Schott y Miguel Navarro no desbordaron como naturalmente están acostumbrados.

El arranque del segundo tiempo fue turbulento con varias aproximaciones tempraneras del Malevo que casi terminan costando caro.

A los 12 del complemento, la T tuvo una chance clarísima. Una buen desborde de Girotti y posterior centro, dejaron solo a Botta que demoró en bajar y luego pifió cara a cara contra el arquero. Era el primero del albiazul.

Girotti, hasta ahora el mejor del partido. Actitud y compromiso ofensivo. Todavía no se le abre el arco. A los 25 minutos del segundo tiempo, una buena habilitación de Báez lo dejó sólo y la mandó al fondo de la red, pero luego lo anularon por offside.

El baldazo de agua fría llegó a los 30 del complemento. Jonathan Goitía agarró un rebote desde afuera del área y clavó el 1-0 para la visita.

LA PREVIA

El conjunto albiazul atraviesa un momento delicado. En lo que va del campeonato solo logró una victoria, con dos empates y tres derrotas. Suma cinco puntos en la Zona B, donde se ubica 13.º entre 15 equipos. Sin embargo, la mayor preocupación pasa por la tabla anual: allí iguala en puntos con Aldosivi, que por el momento ocupa el último puesto de descenso.

La derrota ante Atlético Tucumán cayó mal. Durante la semana, un grupo de hinchas se autoconvocó en la Boutique para reclamar respuestas al presidente Andrés Fassi. En paralelo, Carlos Tévez ensayó variantes en la práctica abierta del miércoles y se espera que realice cambios en la formación inicial.

El DT no podrá contar con Juan Camilo Portilla, expulsado en la fecha pasada y suspendido por dos jornadas.

En su lugar ingresaría Ulises Ortegoza. Además, Matías Catalán volvería a ocupar el lateral derecho, mientras que en el mediocampo tendrían lugar Joaquín Mosqueira y Matías Gómez.

Arriba, el Apache prepara a Nahuel Bustos y Valentín Depietri como dupla titular.

Riestra llega en un buen presente tras vencer 3-0 a Sarmiento de Junín. Con 10 puntos, se ubica quinto en la tabla de su zona, con un balance de tres triunfos, un empate y dos derrotas.

Formaciones

Talleres: Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, Santiago Fernández, José Luis Palomino, Miguel Navarro; Ulises Ortegoza, Matías Galarza; Rubén Botta; Valentín Depietri y Federico Girotti. DT: Carlos Tévez.

Riestra: Ignacio Arce; Nicolás Sansotre, Facundo Miño, Cristian Paz, Rodrigo Gallo; Pedro Ramírez, Milton Céliz, Pablo Monje, Alexander Díaz; Antony Alonso y Jonathan Herrera. DT: Gustavo Benítez.

Datos del partido