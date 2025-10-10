El Club Talleres dio a conocer oficialmente la nueva camiseta que el plantel utilizará en esta etapa de la temporada. El lanzamiento se realizó junto a la firma Le Coq Sportif, en el marco del mes aniversario de la institución, e incluye un detalle que simboliza uno de los momentos más significativos de los últimos años: la incorporación de la segunda estrella en el escudo.

X de Club Atlético Talleres

La casaca, confeccionada con tela liviana y transpirable, mantiene los tradicionales bastones verticales albiazules, aunque en una versión más fina y estilizada. El color azul noche domina el diseño, acompañado por detalles en tono plateado y un cuello tejido que remite a modelos clásicos del club. Tanto el escudo como el logo de la marca francesa se presentan con relieve y acabado metálico.

Talleres presentó su nueva camiseta: homenaje al título y al hincha

La colección también incluye prendas de entrenamiento y opciones de indumentaria casual, pensadas para el uso diario de los hinchas.

Talleres presentó su nueva camiseta: homenaje al título y al hincha

Según informó la institución, la camiseta estará disponible de manera exclusiva para socios a partir del viernes 10 de octubre en las Tiendas Oficiales Talleres. Desde el lunes 20 de octubre podrá adquirirse también por el público en general.

X de Club Atlético Talleres

Los precios de lanzamiento son de $139.900 para la camiseta y $79.900 para el short, con descuentos especiales para socios.

Talleres presentó su nueva camiseta: homenaje al título y al hincha