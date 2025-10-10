Talleres presentó su nueva camiseta: homenaje al título y al hincha

El Club Talleres dio a conocer oficialmente la nueva camiseta que el plantel utilizará en esta etapa de la temporada. El lanzamiento se realizó junto a la firma Le Coq Sportif, en el marco del mes aniversario de la institución, e incluye un detalle que simboliza uno de los momentos más significativos de los últimos años: la incorporación de la segunda estrella en el escudo.

La casaca, confeccionada con tela liviana y transpirable, mantiene los tradicionales bastones verticales albiazules, aunque en una versión más fina y estilizada. El color azul noche domina el diseño, acompañado por detalles en tono plateado y un cuello tejido que remite a modelos clásicos del club. Tanto el escudo como el logo de la marca francesa se presentan con relieve y acabado metálico.

La colección también incluye prendas de entrenamiento y opciones de indumentaria casual, pensadas para el uso diario de los hinchas.

Según informó la institución, la camiseta estará disponible de manera exclusiva para socios a partir del viernes 10 de octubre en las Tiendas Oficiales Talleres. Desde el lunes 20 de octubre podrá adquirirse también por el público en general.

Los precios de lanzamiento son de $139.900 para la camiseta y $79.900 para el short, con descuentos especiales para socios.