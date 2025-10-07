Talleres recibe a River en La Boutique por la fecha 13 del Torneo Proyección

En el marco de la fecha 13 del Torneo Proyección Sur Finanzas Clausura 2025, Talleres será local ante River Plate este martes 7 de octubre, desde las 19 horas, en el estadio La Boutique, del barrio Jardín Espinosa.

El conjunto dirigido por Mariano Levisman llega tras caer ante Gimnasia y Esgrima La Plata por 1 a 0 en su última presentación. Con 17 puntos acumulados —producto de cinco triunfos, dos empates y cinco derrotas— la “T” ocupa el séptimo lugar de la Zona B, dentro del grupo de equipos que, por ahora, estarían clasificando a los octavos de final.

Por su parte, River Plate se ubica en la cuarta posición, con 23 unidades, luego de vencer 2 a 0 a Sarmiento de Junín. El Millonario atraviesa un buen momento en el certamen, con una racha de diez partidos sin derrotas.

El encuentro será arbitrado por Ulises López, acompañado por Ignacio Otegui y Tomás Pérez como asistentes. La transmisión estará disponible a través de LPF Play.