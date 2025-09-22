En un partido friccionado y con clima caliente, Talleres y Central terminaron 1-1 por la novena fecha del Clausura. El equipo de Holan golpeó primero con Alejo Véliz sobre el final del primer tiempo.

La “T” reaccionó rápido en el arranque del segundo tiempo y lo empató a través de Valentín Depietri, que definió tras un centro pasado en el área Canalla.

El albiazul pagó caro el empate y lo sufrió hasta el final por la expulsión de Navarro, que dejó al equipo de Tévez con diez.

Central manejó la pelota y fue más durante gran parte del encuentro, pero no logró llegar al gol. Talleres tuvo algunos pasajes interesantes, aunque le costó hacerse dueño del juego y terminó valorando el punto.

Con este empate, el Matador se despega un poco del fondo de la tabla anual: ahora le sacó dos unidades a Aldosivi en la pelea por la permanencia.

EL MINUTO A MINUTO

Di María tuvo la primera chance clara con pelota parada desde media distancia. A los nueve minutos, el Fideo probó y se encontró con una gran respuesta de Guido Herrera.

El cruce entre Miguel Navarro y Ángel Di María terminó con ambos futbolistas amonestados.

A los 44 minutos del encuentro, Alejo Véliz conectó un gran derechazo de aire y la puso contra el palo derecho del arquero albiazul. Golazo de Central para poner el 1-0.

A los tres minutos del complemento, Valentín Depietri conectó un buen centro y puso el empate en el Gigante de Arroyito.

Segundos después del empate de la “T”, Catalán pifió y convirtió en contra aunque, después de la revisión del VAR, Luis Lobo Medina decidió invalidar la jugada por offside.

El Matador propone en el juego colectivo pero sufre los contraataques del equipo rosarino. Tévez decidió cambiar el esquema por un 4-2-3-1. Brasileño por brasileño el cambio en Talleres: salió Rodrigo Guth e ingresó Rick Lima Morais.

Se complicaron las cosas para el equipo de Tévez. A los 23 del complemento, Talleres se quedó con uno menos por la expulsión del venezolano Miguel Navarro.