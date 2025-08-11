Talleres retomó los entrenamientos con la mira puesta en San Martín de San Juan

Talleres volvió esta mañana a los entrenamientos en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo con un objetivo claro: cortar la racha negativa y volver a sumar de a tres.

La derrota ante Lanús sigue dejando al equipo de Carlos Tévez en una situación incómoda en la tabla, y el próximo compromiso ante San Martín de San Juan, el lunes a las 21 en el Mario Alberto Kempes, será una final anticipada en la lucha por la permanencia.

Uno de los principales dolores de cabeza para el cuerpo técnico es la falta de gol de sus delanteros. Federico Girotti, referente de área, no convierte en Liga Profesional desde el 21 de noviembre de 2024, cuando marcó de penal en la victoria 2-0 ante Sarmiento por la fecha 23. Desde entonces, acumula 20 partidos sin anotar en el torneo.

Nahuel Bustos se suma a esa lista negra: el último gol con la camiseta de Talleres el 12 de febrero del 2024 en el clásico ante Instituto que terminó 2 a 2. Son ya 29 partidos por la liga sin convertir.

En materia defensiva también requiere ajustes. Tévez decidió dejar afuera de los titulares a Santiago Fernández, uno de los juveniles con mejor presente, para darle lugar a Rodrigo Guth, quien tuvo un debut discreto en el partido anterior. ¿Qué pasará con Catalán? Al defensor polifuncional se lo vio falto de ritmo, debido a su extensa lesión que lo apartó de las canchas por varios meses.

En el mediocampo, el regreso de Rubén Botta asoma como una carta clave. El volante creativo no fue convocado ante Lanús por una molestia física, pero estaría disponible para enfrentar a los sanjuaninos.

La planificación semanal incluye entrenamientos matutinos hoy, mañana y el miércoles; descanso el jueves; y prácticas desde el viernes hasta el lunes, día del partido.

Sin margen de error: el albiazul sabe que un tropiezo ante un rival directo como San Martín podría complicar aún más la situación en la tabla. Para Talleres, será una prueba de carácter y de eficacia: necesita goles, necesita solidez y, sobre todo, necesita ganar para recuperar confianza y no perder terreno en la tabla anual.