Talleres se juega otra final por la permanencia: visita a Gimnasia en La Plata

Día clave para el Matador: Talleres tiene por delante otro partido clave en su lucha por quedarse en Primera.

Este sábado, desde las 16, visitará a Gimnasia y Esgrima La Plata por la fecha 12 del Torneo Clausura, en el estadio Juan Carmelo Zerillo. El encuentro será transmitido por ESPN Premium y contará con el arbitraje de Sebastián Martínez, con Ariel Penel a cargo del VAR.

El equipo de Tévez llega con la obligación de sumar luego del empate sin goles en el clásico. Este viernes, San Martín de San Juan derrotó por la mínima a San Lorenzo en Boedo y sacudió el fondo de la tabla anual, presionando a Aldosivi y la “T”. El panorama no da margen.

Por su parte, el “Lobo” platense viene de ganarle a Sarmiento en Junín y también pelea por escaparle a la zona roja.

Tévez no podrá contar con el colombiano Juan Camilo Portilla, convocado por su selección para la fecha FIFA, aunque si tendrá a disposición a Emanuel “Bebelo” Reynoso, ya recuperado de un esguince de rodilla.

Talleres suma 11 puntos en 11 partidos, con apenas dos victorias (ante Independiente y Sarmiento) y necesita cortar la racha para no complicarse en el tramo final del campeonato.

Posibles formaciones

Talleres: Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, José Luis Palomino y Gabriel Báez; Ulises Ortegoza, Matías Galarza y Mateo Cáceres; Rick Lima Morais, Valentín Depietri y Nahuel Bustos. DT: Carlos Tévez.

Gimnasia: Néstor Insfrán; Juan Pintado, Germán Conti, Gastón Suso y Pedro Silva; Augusto Max, Juan Yangali; Alejandro Piedrahita, Bautista Merlini y Manuel Panaro; Luis Marcelo Torres. DT: Alejandro Orfila.