Talleres se juega sus cartas ante Vélez en Liniers

El Torneo Clausura entra en la recta final y este sábado habrá un importante choque para Talleres.

El Matador visitará a Vélez en Liniers por la fecha 14 desde las 17, con arbitraje de Sebastián Zunino y televisación de TNT Sports. Será la primera de tres finales para los de Tévez, donde el conjunto cordobés buscará hacerse fuerte en Buenos Aires para estirar la ventaja en la zona baja, que hoy tiene a Aldosivi y a San Martín de San Juan en la zona de descenso.

En el último partido, Talleres cayó 2-0 ante River, en el Kempes, con un flojo rendimiento colectivo. Esa caída le significó el fin de una racha de cinco partidos invictos que traía el conjunto del Apache.

El resultado contra Vélez será clave para los últimos dos partidos que tendrá Talleres: de local ante Platense e Instituto de visitante. Si la “T” gana, podría estirar su ventaja a cuatro puntos del descenso; en cambio, si pierde o empata, podría quedar en zona de descenso directo.

No quiere sorpresas: Tévez cambiaría el esquema por uno más conservador. El ingreso de Santi Fernández (recuperado del Mundial Sub-20) por Valentín Depietri (lesionado) le aportaría más solidez defensiva, aunque menos movilidad arriba.

Posibles formaciones

Vélez: Tomás Marchiori; Jano Gordon, Aarón Quirós, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Agustín Bouzat, Claudio Baeza; Maher Carrizo o Matías Pellegrini, Diego Valdés, Manuel Lanzini; Braian Romero. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Talleres: Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, Santiago Fernández, José Luis Palomino, Miguel Navarro o Gabriel Báez; Mateo Cáceres, Ulises Ortegoza, Juan Camilo Portilla, Luis Miguel Angulo; Rick Lima Morais. DT: Carlos Tévez.