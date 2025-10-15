Talleres se prepara para enfrentar a River: las bajas que tendrá Tévez

Tévez continúa afinando detalles para recibir a River el próximo sábado en el Kempes, en una de las cuatro finales que le restan del torneo Clausura.

El equipo llega en levantada tras la victoria agónica ante Gimnasia en el Bosque, con un gol de Schott que le dio un respiro en la zona baja de la tabla anual. Actualmente, el matador quedó a tres puntos de Aldosivi y a cuatro de San Martín de San Juan.

Para el duelo ante el millonario, que contará únicamente con público local, Tévez tendrá varios dolores de cabeza, incluyendo algunas bajas.

Si bien no hay jugadores suspendidos para la fecha, Valentín Depietri acumula cuatro tarjetas amarillas y corre riesgo de sanción si recibe una más.

Por otra parte, Santino Barbi y Santiago Fernández no podrán estar presentes: ambos disputarán hoy las semifinales del Mundial Sub 20 y, sin importar el resultado ante Colombia, permanecerán en Chile hasta el fin de semana, ya sea para la final o el partido por el tercer puesto.

Resta definir la situación de Juan Camilo Portilla. El colombiano viajó a Estados Unidos y participó en dos amistosos con su selección: ingresó en el final del primero y fue titular en el segundo, jugando casi 80 minutos.

En cuanto a lesiones, todos los jugadores entrenaron normalmente hasta la práctica de ayer, incluido Emanuel Reynoso, quien se recuperó y estará disponible para el sábado.