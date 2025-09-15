En el Predio Cristalería, las Matadoras superaron 1-0 a Rosario Central por la sexta fecha del Campeonato de Primera División del fútbol femenino de AFA, y recuperaron la cima de la Zona B.

El gol llegó a los 23 minutos del primer tiempo, de la mano de Priscila Ellena. La jugadora definió con precisión y le dio la ventaja al equipo cordobés. Con esa diferencia, la T manejó los tiempos y sostuvo el resultado hasta el final.

A los 34 del segundo tiempo, Central tuvo una chance clara de empate. Buena respuesta de la arquera Ruffino.

El once inicial albiazul formó con Ruffino; Melgarejo, Tregartten, Briceño, Macegosa; Piña, Terra, González; Ludueña, Ellena y Jara. El triunfo les permitió dejar atrás el empate sin goles ante River en la fecha anterior.

Con esta victoria, Talleres suma 11 puntos en seis partidos, producto de tres triunfos, dos empates y una derrota, y se ubica en lo más alto de la Zona B.

Tabla de la Zona B

Talleres – 11 pts Banfield – 10 pts Racing – 9 pts River – 8 pts San Lorenzo – 7 pts Gimnasia – 6 pts Vélez – 5 pts Rosario Central – 5 pts

En la próxima jornada, las Matadoras recibirán a San Lorenzo en La Boutique de barrio Jardín, con la ilusión de mantenerse punteras.