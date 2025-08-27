La Reserva de Talleres consiguió este martes por la noche una victoria importante en el Torneo Proyección. En la Boutique de barrio Jardín, el conjunto dirigido por Mariano Levisman derrotó 1 a 0 a Deportivo Riestra, por la séptima fecha del certamen.

El único tanto del partido lo convirtió Valentín Dávila, de penal, en el minuto 44 del segundo tiempo. Con este resultado, el equipo albiazul llegó a 13 puntos y se ubica en la tercera posición de la Zona B, detrás de Instituto (14) y Atlético Tucumán (16).

Más allá del triunfo deportivo, el cierre de la jornada tuvo un condimento extra: los hinchas de Talleres presentes comenzaron a cantar “Poné a los pibes, la p… que lo parió”, en clara alusión a Carlos Tevez. El DT del plantel profesional presenció el encuentro desde las tribunas, mientras el primer equipo atraviesa un delicado presente en la Liga Profesional, ubicado entre los últimos puestos y con riesgo de perder la categoría.

El próximo compromiso de la Reserva será un clásico cordobés: el sábado 6 de septiembre desde las 19 horas, recibirá a Belgrano en la Boutique.