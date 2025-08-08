Por la cuarta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional, Talleres enfrentará este viernes a Lanús en condición de visitante. El partido se jugará desde las 21:15 en el estadio Ciudad de Lanús-Néstor Díaz Pérez, con arbitraje de Nicolás Lamolina y transmisión de TNT Sports Premium.

El conjunto dirigido por Carlos Tevez llega tras el empate sin goles ante Godoy Cruz en el Mario Alberto Kempes, resultado que le permitió escapar momentáneamente del último puesto de la tabla anual que define uno de los descensos. Actualmente, la “T” se ubica novena con cuatro puntos en tres partidos, mientras que Lanús está undécimo con tres unidades.

X de Club Atlético Talleres

Para este encuentro, el entrenador no podrá contar con Ulises Ortegoza, suspendido, ni con los lesionados Nahuel Bustos, Rubén Botta y José Luis Palomino. Entre las variantes que analiza el DT, se destacan el posible debut de Rodrigo Guth en la zaga central y el ingreso de Joaquín Mosqueira en el mediocampo.

Talleres visita a Lanús por la cuarta fecha del Clausura: horario, TV y formaciones

Por su parte, Lanús afronta varias bajas por lesión, incluyendo a Walter Bou, Marcelino Moreno, Felipe Peña Biafore y Ronaldo Dejesús.

Talleres visita a Lanús por la cuarta fecha del Clausura: horario, TV y formaciones

Probables formaciones

LanúsTalleres
Nahuel LosadaGuido Herrera
Gonzalo Pérez o Armando MéndezAugusto Schott
Carlos IzquierdozSantiago Fernández
Ezequiel MuñozRodrigo Guth o Juan Rodríguez
Sasha MarcichMiguel Navarro
Agustín MedinaJoaquín Mosqueira o Matías Galarza
Agustín CardozoJuan Camilo Portilla
Eduardo SalvioRick Morais
Franco WatsonLuis Sequeira o Emanuel Reynoso
Dylan AquinoValentín Depietri
Rodrigo CastilloFederico Girotti
DT: Mauricio PellegrinoDT: Carlos Tevez

Datos del partido

  • Estadio: Ciudad de Lanús – Néstor Díaz Pérez
  • Hora: 21:15
  • Árbitro: Nicolás Lamolina
  • VAR: Héctor Paletta
  • TV: TNT Sports Premium