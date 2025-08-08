Talleres visita a Lanús por la cuarta fecha del Clausura: horario, TV y formaciones

Por la cuarta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional, Talleres enfrentará este viernes a Lanús en condición de visitante. El partido se jugará desde las 21:15 en el estadio Ciudad de Lanús-Néstor Díaz Pérez, con arbitraje de Nicolás Lamolina y transmisión de TNT Sports Premium.

El conjunto dirigido por Carlos Tevez llega tras el empate sin goles ante Godoy Cruz en el Mario Alberto Kempes, resultado que le permitió escapar momentáneamente del último puesto de la tabla anual que define uno de los descensos. Actualmente, la “T” se ubica novena con cuatro puntos en tres partidos, mientras que Lanús está undécimo con tres unidades.

Para este encuentro, el entrenador no podrá contar con Ulises Ortegoza, suspendido, ni con los lesionados Nahuel Bustos, Rubén Botta y José Luis Palomino. Entre las variantes que analiza el DT, se destacan el posible debut de Rodrigo Guth en la zaga central y el ingreso de Joaquín Mosqueira en el mediocampo.

Por su parte, Lanús afronta varias bajas por lesión, incluyendo a Walter Bou, Marcelino Moreno, Felipe Peña Biafore y Ronaldo Dejesús.

Probables formaciones

Lanús Talleres Nahuel Losada Guido Herrera Gonzalo Pérez o Armando Méndez Augusto Schott Carlos Izquierdoz Santiago Fernández Ezequiel Muñoz Rodrigo Guth o Juan Rodríguez Sasha Marcich Miguel Navarro Agustín Medina Joaquín Mosqueira o Matías Galarza Agustín Cardozo Juan Camilo Portilla Eduardo Salvio Rick Morais Franco Watson Luis Sequeira o Emanuel Reynoso Dylan Aquino Valentín Depietri Rodrigo Castillo Federico Girotti DT: Mauricio Pellegrino DT: Carlos Tevez

Datos del partido