Talleres vs. San Martín: lo que tenés que saber si vas a la cancha

Talleres y San Martín de San Juan jugarán este lunes en el estadio Mario Alberto Kempes desde las 21.00.

Para dicho partido, el Consejo de Seguridad Deportiva Provincial (Cosedepro) y las fuerzas de seguridad de Córdoba establecieron que los accesos al estadio se habilitarán a partir de las 19 horas, con posibilidad de ocupar todas las tribunas.

Con motivo del partido, los parques cercanos tendrán los siguientes horarios: Parque del Kempes cerrará a las 17; Parque Bustos a las 18; mientras que el Parque del Chateau permanecerá abierto durante toda la jornada.

Los estacionamientos oficiales disponibles para los asistentes serán: playas Norte y Sur del Kempes, Parque del Kempes, y las playas de la Facultad de Turismo Montes Pacheco y del Centro de Convenciones.

El transporte público de pasajeros funcionará desde las 18:30 horas, con salidas desde la Plaza de la Intendencia/Héroes de Malvinas.

En cuanto a las delegaciones, Talleres se alojará en el Orfeo Suites Hotel de Rodríguez del Busto, mientras que San Martín de San Juan pernoctará en el Orfeo Suites Hotel de Salsipuedes.