Talleres no solo se trajo un punto de Arroyito, sino también una nueva preocupación. En el duelo caliente frente a Rosario Central, correspondiente a la novena fecha, el conjunto albiazul volvió a quedarse con diez jugadores.

Miguel Navarro fue expulsado a los 22 minutos del segundo tiempo tras cometer una infracción a Duarte, que se iba de cara al gol. El venezolano ya había visto la amarilla en la primera parte por un cruce con Ángel Di María.

Durante el encuentro, el árbitro Luis Lobo Medina mostró cuatro tarjetas amarillas (Ortegoza, Herrera, Navarro y Rick) y la roja al lateral. Además, Galarza no estuvo disponible en Rosario por suspensión tras acumulación de amonestaciones.

En total, Talleres suma 31 tarjetas en nueve fechas, lo que lo ubica cuarto en el ranking de equipos más castigados, apenas dos por debajo de Gimnasia y Vélez, que encabezan con 33. Una estadística que empieza a encender las alarmas en barrio Jardín.

Con esta, ya son cuatro las expulsiones en el Clausura: