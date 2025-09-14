Talleres iguala 0 a 0 con Tigre en Victoria por la octava jornada del Torneo Clausura de la Liga Profesional. El encuentro, dirigido por Sebastián Zunino y transmitido por ESPN Premium, tuvo a la “T” como protagonista de las ocasiones más claras en la primera parte.

Valentín Depietri estuvo muy cerca de abrir el marcador con un potente disparo que se estrelló contra el poste derecho, mientras que Matías Catalán probó desde media distancia y su remate se encontró con el travesaño, frustrando una vez más la chance del equipo cordobés de ponerse en ventaja.

Con este resultado parcial, el conjunto albiazul suma seis puntos en la Zona B, en tanto que Tigre acumula nueve en el Grupo A. En la tabla Anual, Talleres alcanza los 19 puntos, lo que le permite salir del penúltimo puesto y dejar atrás la zona de desempate con Aldosivi en la lucha por la permanencia.

En la continuidad del campeonato, los dirigidos por Alexander Medina visitarán a Rosario Central el próximo domingo 21 a las 19 horas.