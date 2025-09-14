Talleres y Tigre empataron sin goles en Victoria

Talleres igualó 0 a 0 con Tigre en Victoria por la octava fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional. El encuentro, que tuvo a Sebastián Zunino como árbitro y fue televisado por ESPN Premium, mostró a la “T” como protagonista durante gran parte del juego, aunque la falta de eficacia volvió a dejarlo con las manos vacías en el tramo decisivo.

En la primera mitad, el conjunto cordobés generó las situaciones más claras. Valentín Depietri estuvo a punto de marcar con un potente derechazo que dio en el palo, mientras que Matías Catalán sorprendió con un remate de media distancia que se estrelló en el travesaño, evitando que los albiazules se fueran en ventaja al descanso.

En el complemento, Talleres mantuvo la iniciativa pese a que Tigre tuvo algunas aproximaciones. Los dirigidos por Carlos Tevez llevaron las riendas del partido y contaron con la mayoría de las chances de gol, pero como viene sucediendo en los últimos encuentros, no lograron concretar. Depietri y Rodríguez estuvieron muy cerca de marcar, mientras que el brasileño Rick Lima Morais dispuso de dos oportunidades claras sobre el final, ambas bien resueltas por el arquero del conjunto de Victoria.

Con esta igualdad, Talleres suma seis puntos en la Zona B, en tanto que Tigre alcanza los nueve en el Grupo A. En la tabla Anual, los cordobeses llegan a 19 unidades, lo que les permite salir del penúltimo puesto y dejar atrás la zona de desempate con Aldosivi en la lucha por la permanencia.

En la próxima jornada, la “T” visitará a Rosario Central el domingo 21 a las 19 horas.