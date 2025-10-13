Talleres ya piensa en River y prepara una semana de entrenamientos intensivos en el CARD

Luego del valioso triunfo ante Gimnasia en el Bosque, Talleres retornó a Córdoba y comenzó este lunes una semana de entrenamientos con la mirada puesta en su próximo compromiso ante River Plate. El encuentro, correspondiente a la fecha 13 del campeonato, se disputará el sábado a las 22.15 en el estadio Mario Alberto Kempes, con la particularidad de que solo estará habilitado el público local y no se cobrará día del Club.

Cronograma de entrenamientos

El cuerpo técnico encabezado por Carlos Tévez planificó una semana con trabajos diarios en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARD), ubicado en barrio Jardín. El detalle de actividades es el siguiente:

Lunes: Entrenamiento por la tarde

Martes a viernes: Entrenamientos matutinos

Sábado: Práctica por la mañana y partido por la noche ante River

El Matador viene de lograr una victoria fundamental en La Plata. Fue 2-1 frente a Gimnasia, con goles de Federico Girotti, al primer minuto de juego, y Augusto Schott, en tiempo de descuento. Merlini había empatado transitoriamente para el conjunto local. Con estos tres puntos, Talleres logró mantener distancia de los puestos de descenso.

Lo que le queda a Talleres en el torneo

Después del choque ante River, Talleres enfrentará una serie de compromisos decisivos en la recta final del torneo:

Fecha 14: Vélez (visitante)

Fecha 15: Platense (local)

Fecha 16: Instituto (visitante) – Clásico cordobés que podría ser determinante

Con 4 fechas por delante, el equipo albiazul sabe que cada punto será crucial para mantenerse en la máxima categoría.