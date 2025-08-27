Tensión en Talleres: hinchas y socios se autoconvocaron para exigir respuestas a Fassi
Cientos de hinchas albiazules se concentraron frente a La Boutique para expresar su descontento por el mal momento del equipo. “Si nos mandan al descenso, qué quilombo se va a armar”, cantaron.
Este miércoles por la noche, socios e hinchas de Talleres se autoconvocaron frente a La Boutique de barrio Jardín para expresar su malestar por el flojo presente futbolístico del equipo.
Con 18 puntos, el Matador comparte la misma cantidad que Aldosivi y hoy estaría disputando un partido clave para no descender, ubicándose anteúltimo en la tabla anual.
Durante la concentración de hinchas, varios cantaron: “Si nos mandan al descenso, qué quilombo se va a armar”, dejando en claro la tensión que se vive entre los socios. Afuera del estadio, esperan la presencia del presidente Andrés Fassi para dialogar y exigir explicaciones sobre la situación del club.
En paralelo, desde la dirigencia de Talleres ofrecieron que 25 socios ingresen a dialogar dentro del estadio, pero la propuesta fue rechazada. Los hinchas del albiazul dejaron en claro que quieren que el presidente salga a dar respuestas de manera pública y directa.
La protesta está ligada ante el descontento creciente por el pésimo momento del equipo y la preocupación de los hinchas por la lucha por no perder la categoría.
En tanto, el presidente Fassi explicó que no iba a recibir a los hinchas luego de los insultos. “No están dadas las condiciones de seguridad. Con respeto y orden, respondemos 700 preguntas. Con patoterismo, falta de respeto e insultos, nada”, sostuvo el dirigente.
Desde los hinchas y socios autoconvocados elevaron preguntas por escrito para el presidente. Algunos de los interrogantes están vinculados al momento futbolístico, otras a su hijo Sebastián Fassi (actual director deportivo del club), y también por el manejo del dinero de la venta de jugadores. A continuación, algunas de las preguntas:
- ¿A dónde va la plata de las ventas? ¿Quién maneja esas cuentas?
- ¿Talleres es el que compra los jugadores o es un Fondo Común de Inversión? ¿Quiénes participan de ese Fondo y qué retorno tienen?
- La última plata que ingresó, ¿fue para cubrir a ese Fondo?
- ¿Por qué no figuran en los balances esos participantes? ¿Qué se esconde además de los nombres?
- ¿Existen cuentas en el exterior?
- Los asambleístas cuando levantan la mano, ¿saben de esta situación, son partícipes necesarios?
- ¿Por qué la inversión que se hace en inferiores no se ve reflejado en el plantel de Primera?
- ¿Por qué se regala barato el patrimonio? ¿Existe una triangulación de representantes?
- ¿Qué laureles tiene Sebastián Fassi para ser director deportivo? ¿Qué piensa la comisión sobre este nepotismo y que se nos deje de lado?
- ¿La comisión directiva tiene voz y voto? ¿Están de acuerdo con todo esto? ¿No piensan renunciar o se sienten cómplices?
- ¿Por qué se subestima y se le miente a la masa societaria? ¿Por qué se contratan jugadores como Palomino y se nos hace creer que es una gran contratación?
- Andrés Fassi, ¿tenés ganas de seguir al mando del club? ¿Por qué dejaste que Talleres llegue a esta situación?
- ¿Por qué no se hace nada con los jugadores que salen de joda?
Este mediodía, Carlos Tévez dio una conferencia de prensa donde alejó los rumores sobre su posible salida y dio a entender que los jugadores habían logrado comprender en la situación delicada en que se encuentra el club. “Hoy les mostré a los jugadores la lista de partidos, y finalmente entendieron que estamos en un mal momento”, había declarado el DT.