Este miércoles por la noche, socios e hinchas de Talleres se autoconvocaron frente a La Boutique de barrio Jardín para expresar su malestar por el flojo presente futbolístico del equipo.

Con 18 puntos, el Matador comparte la misma cantidad que Aldosivi y hoy estaría disputando un partido clave para no descender, ubicándose anteúltimo en la tabla anual.

Durante la concentración de hinchas, varios cantaron: “Si nos mandan al descenso, qué quilombo se va a armar”, dejando en claro la tensión que se vive entre los socios. Afuera del estadio, esperan la presencia del presidente Andrés Fassi para dialogar y exigir explicaciones sobre la situación del club.

En paralelo, desde la dirigencia de Talleres ofrecieron que 25 socios ingresen a dialogar dentro del estadio, pero la propuesta fue rechazada. Los hinchas del albiazul dejaron en claro que quieren que el presidente salga a dar respuestas de manera pública y directa.

La protesta está ligada ante el descontento creciente por el pésimo momento del equipo y la preocupación de los hinchas por la lucha por no perder la categoría.

En tanto, el presidente Fassi explicó que no iba a recibir a los hinchas luego de los insultos. “No están dadas las condiciones de seguridad. Con respeto y orden, respondemos 700 preguntas. Con patoterismo, falta de respeto e insultos, nada”, sostuvo el dirigente.

Desde los hinchas y socios autoconvocados elevaron preguntas por escrito para el presidente. Algunos de los interrogantes están vinculados al momento futbolístico, otras a su hijo Sebastián Fassi (actual director deportivo del club), y también por el manejo del dinero de la venta de jugadores. A continuación, algunas de las preguntas:

¿A dónde va la plata de las ventas? ¿Quién maneja esas cuentas? ¿Talleres es el que compra los jugadores o es un Fondo Común de Inversión? ¿Quiénes participan de ese Fondo y qué retorno tienen? La última plata que ingresó, ¿fue para cubrir a ese Fondo? ¿Por qué no figuran en los balances esos participantes? ¿Qué se esconde además de los nombres? ¿Existen cuentas en el exterior? Los asambleístas cuando levantan la mano, ¿saben de esta situación, son partícipes necesarios? ¿Por qué la inversión que se hace en inferiores no se ve reflejado en el plantel de Primera? ¿Por qué se regala barato el patrimonio? ¿Existe una triangulación de representantes? ¿Qué laureles tiene Sebastián Fassi para ser director deportivo? ¿Qué piensa la comisión sobre este nepotismo y que se nos deje de lado? ¿La comisión directiva tiene voz y voto? ¿Están de acuerdo con todo esto? ¿No piensan renunciar o se sienten cómplices? ¿Por qué se subestima y se le miente a la masa societaria? ¿Por qué se contratan jugadores como Palomino y se nos hace creer que es una gran contratación? Andrés Fassi, ¿tenés ganas de seguir al mando del club? ¿Por qué dejaste que Talleres llegue a esta situación? ¿Por qué no se hace nada con los jugadores que salen de joda?

Este mediodía, Carlos Tévez dio una conferencia de prensa donde alejó los rumores sobre su posible salida y dio a entender que los jugadores habían logrado comprender en la situación delicada en que se encuentra el club. “Hoy les mostré a los jugadores la lista de partidos, y finalmente entendieron que estamos en un mal momento”, había declarado el DT.