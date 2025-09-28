Talleres volvió a ganar en el Torneo Clausura y sonrió en el Kempes tras cinco meses sin triunfos. La victoria llegó en un momento ideal: a una semana del clásico cordobés.

En conferencia de prensa, el entrenador Carlos Tévez hizo referencia al funcionamiento y la actitud del equipo, y al valor que tienen los tres puntos.

“Nos llega en un momento fundamental. El equipo los muchachos la gente el club necesitaba un triunfo”, dijo el DT.

“Es difícil hacer un balance, la tensión jugando de local o visitante es muy diferente. Cuando jugamos de local necesitamos que se sientan más confiados”, siguió.

Sobre el gol de carambola de Nahuel Bustos sobre el final, Tévez sostuvo: “Las impresiciones que tenemos no son normales, ni los goles que erramos abajo del arco tampoco, el desahogo viene en el momento justo”.

A 8 días del clásico, el triunfo le da un envión anímico a los jugadores y a eso se refirió el DT albiazul: “Ei un desahogo y los vi de esa manera a todos. Es importante decir que los que entran desde el banco te dan soluciones”.

Por último, agradeció a los hinchas: “nos sostuvieron, siempre tiró para adelante. Es muy importante para nosotros que la gente contagie. Que empecemos a transmitir desde adentro y si no podemos que la gente contagie como sucedió en el segundo tiempo”.