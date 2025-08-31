Talleres cayó ante Deportivo Riestra en el Kempes por 1-0 y agudizó el mal momento.

En conferencia de prensa, Carlos Tévez analizó el compromiso, donde la “T” mereció más.

“Lamentablemente no estamos encontrando el gol y es eso lo que nos falta”, dijo.

“A este equipo, si se le abre el arco, van a fluir mucho más las cosas. No es un momento para calentarse. No es fácil la situación que viven estos chicos”.

El elenco albiazul sigue complicado en la zona baja de la tabla anual y no levanta. Con este resultado sigue con 18 puntos, los mismos que Aldosivi, y hoy estaría jugando un desempate ante el Tiburón para no descender.

“Lo importante es que estamos convencidos. Hoy encontré el equipo que a Carlos Tévez le gusta”.