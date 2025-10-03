Tévez decide entre Bustos y Girotti: cómo formaría Talleres para el clásico

Talleres termina de pulir sus estrategias para el próximo partido: uno importante y trascendental que puede levantar al Albiazul anímicamente para lo que resta del año, y, claro está, lo necesita.

El equipo de Carlos Tévez llega al choque con Belgrano en una situación crítica pero con algo de aire. Esa tranquilidad se la dio la victoria ante Sarmiento, el pasado sábado en el Kempes, y este domingo apuntará a conseguir los tres puntos ante su clásico rival.

Los jugadores de la “T” entrenan este viernes por la mañana en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo, en lo que será su anteúltima práctica de cara al superclásico cordobés.

Respecto al duelo del domingo, todo indica que Tévez no movería las piezas y saldría con el mismo once que venció al Verde de Junín: Herrera; Schott, Catalán, Palomino y Báez; Galarza y Ortegoza; Botta; Rick, Girotti y Depietri.

Aunque se discute la continuidad de Matías Galarza, que tuvo un flojo rendimiento el fin de semana pasado, asoma una duda en el ataque: ¿sigue Federico Girotti como nueve o entra Nahuel Bustos?

Los últimos goles de los 9

El último gol de Federico Girotti, por la LPF, fue en la fecha 23 del Torneo 2024, el 21 de noviembre de 2024. Partido contra Sarmiento. Talleres ganó 2-0 con goles de Juan Rodríguez y Girotti de penal.

En tanto, Nahuel Bustos cortó ante Sarmiento, la pasada fecha, una larga sequía sin goles. No marcaba con la camiseta de Talleres desde el 12 de febrero de 2024, en la cuarta fecha, partido contra Instituto que terminó 2-2.

La comparativa estadística entre los dos