Tevez fue presentado en Talleres: “Estoy feliz porque estoy como en mi casa”

Este miércoles, Carlos Tevez fue presentado oficialmente como nuevo director técnico de Talleres, tras la inesperada salida de Diego Cocca. El exfutbolista de Boca, Manchester United y Juventus, entre otros clubes, brindó una conferencia de prensa junto al presidente Andrés Fassi, pocas horas después de conducir su primer entrenamiento al frente del plantel profesional.

El debut del “Apache” al frente del equipo será este viernes a las 20, frente a San Lorenzo, en el inicio del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

Durante su presentación, Tevez explicó que interrumpió sus vacaciones familiares en Estados Unidos tras el llamado de Fassi. “Estaba con mi mujer y mi hijo. Ayer al mediodía me llamó Andrés, saqué pasaje a las siete de la tarde y me vine. Confío plenamente en Talleres”, aseguró. “Estoy feliz porque estoy como en mi casa. Muchos saben que he venido muchas veces a Córdoba por otras razones, pero hoy estoy acá por un desafío que me entusiasma”, añadió.

En relación a su idea de trabajo, el flamante DT remarcó la importancia del compromiso y de un grupo alineado: “Va a estar el que quiera estar. El escudo está por encima de cualquier nombre o número. El que quiera subirse al barco, bienvenido”.

Además, Tevez trazó una primera mirada sobre el presente futbolístico del equipo, al señalar que Talleres necesita recuperar solidez en el fondo para que el equipo recupere confianza y pueda definir los partidos. “Cuando atacaba no podía concretar y cuando lo atacaban sufría mucho. Vamos a trabajar para equilibrar eso”, explicó.

Sobre su vínculo con los jugadores, remarcó que será directo pero con normas claras: “El jugador debe saber que la última decisión siempre la va a tomar el entrenador. Habrá reglas de convivencia. El que no las cumpla, no va a jugar. No estoy por encima del club”.

Con expectativas renovadas, el ciclo de Tevez en el club de barrio Jardín ya está en marcha. El objetivo inmediato será reencontrarse con un Talleres competitivo, que recupere la identidad y el respaldo del público.

Cómo se compone el cuerpo técnico liderado por Carlos Tevez

El grupo de colaboradores que acompañarán al nuevo entrenador quedo conformado de la siguiente manera: Diego Tevez (Ayudante de Campo), ⁠Diego Murillo (Preparador Físico), Martín Traversi (Preparador Físico), Ariel Tevez (Videoanalista), ⁠Miguel Tevez (Videoanalista). A ellos se suma el Cuerpo Técnico Institucional que ya viene trabajando con el Plantel Superior.

Los jugadores, bajo las ordenes de Tevez, retomarán las prácticas este jueves en horario matutino en el Amadeo Nuccetelli.