Tras el triunfo en las elecciones, Fassi recibió a Huespe y Gruppi

El domingo pasado, Andrés Fassi, al frente de la lista “Adelante Talleres”, consiguió un masivo apoyo por parte de los socios y socias y fue reelecto presidente del club, asegurando su mandato hasta 2029.

En ese marco, y con el objetivo de fortalecer el diálogo y una agenda común, el presidente reelecto recibió en la Sala de Prensa del Amadeo Nuccetelli a Román Huespe y Adrián Gruppi, candidatos de las listas Talleres Somos Todos y Talleres es de su Gente.

La reunión tuvo como objetivo recibir ideas y propuestas orientadas al crecimiento del albiazul.

Durante la reunión compartieron los lineamientos estratégicos definidos por el equipo directivo electo para el periodo 2026–2030, y además se firmó una carta compromiso que aborda cinco puntos (entre ellos, conseguir 140.000 socios y avanzar en las mesas de trabajo).

Además, en el encuentro se realizó un reconocimiento especial a los socios Daniel Ruffener, Gastón Piazza, Rafael Morra y Matías Rey Nores, integrantes de la Junta Electoral 2025, “por su labor destacada durante el proceso electoral”, según comunicaron desde el club.