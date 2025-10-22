Tras el triunfo en las elecciones, Fassi recibió a Huespe y Gruppi
El presidente de Talleres se reunió con la oposición y firmó una carta compromiso que traza los objetivos del club para los próximos años.
El domingo pasado, Andrés Fassi, al frente de la lista “Adelante Talleres”, consiguió un masivo apoyo por parte de los socios y socias y fue reelecto presidente del club, asegurando su mandato hasta 2029.
En ese marco, y con el objetivo de fortalecer el diálogo y una agenda común, el presidente reelecto recibió en la Sala de Prensa del Amadeo Nuccetelli a Román Huespe y Adrián Gruppi, candidatos de las listas Talleres Somos Todos y Talleres es de su Gente.
La reunión tuvo como objetivo recibir ideas y propuestas orientadas al crecimiento del albiazul.
Durante la reunión compartieron los lineamientos estratégicos definidos por el equipo directivo electo para el periodo 2026–2030, y además se firmó una carta compromiso que aborda cinco puntos (entre ellos, conseguir 140.000 socios y avanzar en las mesas de trabajo).
Además, en el encuentro se realizó un reconocimiento especial a los socios Daniel Ruffener, Gastón Piazza, Rafael Morra y Matías Rey Nores, integrantes de la Junta Electoral 2025, “por su labor destacada durante el proceso electoral”, según comunicaron desde el club.