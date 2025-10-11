Talleres consiguió un triunfo vital este sábado al derrotar 2-1 a Gimnasia y Esgrima La Plata en el estadio Juan Carmelo Zerillo, por la fecha 12 del Torneo Clausura. El tanto decisivo lo marcó Augusto Schott en tiempo de descuento y le dió aire al equipo de Carlos Tévez en la tabla anual.

El encuentro fue parejo, con momentos de dominio repartido. La “T” arrancó mejor y pegó primero con un gol de Federico Girotti, que volvió a convertir después de varios partidos. Sin embargo, el “Lobo” reaccionó rápido y empató a los pocos minutos tras una buena contra.

En el segundo tiempo, Talleres bajó la intensidad y le costó generar peligro. El ingreso de Angulo no cambió el rumbo y el equipo se volvió previsible. Pese a eso, Guido Herrera apareció en un momento clave para evitar el segundo de Gimnasia con una tapada decisiva ante Briasco.

Cuando el empate parecía sellado, Schott aprovechó un rebote en el área y definió para el 2-1 final. Un desahogo enorme para el conjunto albiazul, que sigue comprometido con la permanencia pero sumó tres puntos de oro en La Plata.

Con esta victoria, Talleres llegó a 14 puntos en 12 partidos y quedó a dos de San Martín de San Juan y a tres de Aldosivi, los dos equipos que hoy estarían perdiendo la categoría.

El próximo compromiso será nada menos que ante River, el sábado 18 a las 22:15, en el Mario Alberto Kempes, donde buscará confirmar la levantada.

LOS GOLES

En el amanecer del partido, Federico Girotti aprovechó un rebote dentro del área y marcó el 1-0 para la “T”.

A los 7 minutos de juego llegó el empate del Lobo. Buena acción en ataque del equipo platense: Fabricio Corbalán tiró un centro preciso al área albiazul y Bautista Merlini estampó el empate.

Sobre el final del partido, el pibe del club, Augusto Schott entró embalado al área y firmó un triunfazo agónico de la “T” en el Bosque.

El encuentro contó con el arbitraje de Sebastián Martínez, con Ariel Penel a cargo del VAR.