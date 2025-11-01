Ulises Ortegoza: “El grupo demostró la unión que nos sostuvo todo el año”

Talleres consiguió tres puntos vitales en su visita a Vélez, al imponerse por 1 a 0 con gol de Mateo Cáceres. Uno de los protagonistas del encuentro fue Ulises Ortegoza, quien valoró el esfuerzo colectivo del equipo en un contexto de alta exigencia.

“Fue un partido durísimo. Desde el principio sabíamos que necesitábamos ganar a como diera lugar. Hoy el grupo demostró la unión que nos sostuvo todo el año, a pesar de los malos resultados”, expresó el mediocampista tras el encuentro.

El jugador albiazul reconoció que la situación del equipo en la tabla no se condice con el potencial del plantel. “Merecimos mucho más durante toda la temporada. Tenemos un grupo bárbaro, pero el fútbol nos puso en este lugar. Nos prometimos mantenernos unidos y hoy lo demostramos con esta victoria que creo fue merecida”, señaló.

Respecto al desarrollo del partido, Ortegoza explicó que el plan de juego se mantuvo firme desde el inicio. “Sabíamos por dónde podíamos lastimarlos y también las virtudes que tenían ellos. En el primer tiempo generamos algunas situaciones, y en el segundo logramos concretar. Después, nos tocó aguantar porque Vélez tiene jerarquía y buen juego, pero lo supimos sostener”, agregó.

El volante describió los últimos minutos como una muestra de carácter del equipo: “El tiempo no pasaba más, pero los chicos demostraron que cuando hay que defender, apretamos los dientes y lo hacemos”.