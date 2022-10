Tello, el bahiense fanático de Messi que debutará en el Mundial de Qatar

De perfil bajo y con un pasado como delantero, "Tortu", tal como lo conocen en el barrio Villa Rosas de su ciudad natal, nació el 4 de mayo de 1982 y desde 2019 es árbitro internacional FIFA.

Qatar será su primera Copa del Mundo, pero ya estuvo en el país del Golfo en 2019 para ser parte de la Copa Árabe.

Tello está casado con Carolina y tiene dos hijas: Amanda y Helena. Es el hijo mayor de Mónica y Raúl y el hermano mayor de Juan, que le regaló su primer silbato y fue el encargado de darle la noticia de su designación para el Mundial.

No consume medios de comunicación ni tiene redes sociales. En su tiempo libre aprovecha para estar con su familia o tomarse un respiro para hacer yoga y natación.

Si bien se mudó a la Ciudad de Buenos Aires, Tello tiene un fuerte lazo con su Bahía Blanca natal y lleva con orgullo el hecho de ser el primero de su tierra en llegar a la máxima competencia FIFA tras iniciarse en la Liga del Sur.

Su debut en la Primera División, como afiliado al Sadra, fue en mayo de 2013 en un partido en Mendoza entre Godoy Cruz y Vélez Sarsfield, del que le quedó un grato recuerdo del capitán del "Fortín", Fabián Cubero.

Antes de empezar el curso de árbitro en 2005, por consejo de su amigo Bruno Bocca, exárbitro de AFA, Tello jugó al fútbol de manera amateur en el club Libertad de Bahía Blanca, donde mostró un estilo similar al del centrodelantero Lucas Alario.

En paralelo a su ascendente carrera desde los 23 años, el "Tortu", que reveló haber sido un "insultador de árbitros por televisión", empezó sus estudios en ingeniera civil pero finalmente los cambió por la Licenciatura en Protocolo y Ceremonial.

Además, se desempeñó como empleado de la Secretaría de Deportes de la Municipalidad de Bahía Blanca y también pasó por la Secretaría de Obras Públicas.

Durante el recorrido hasta la Copa del Mundo tuvo que pasar momentos complicados como cuando en mayo de 2015, mientras dirigía en Corrientes, Boca Unidos-Atlético Paraná, fue testigo de la muerte súbita de Cristian Gómez, jugador del equipo visitante.

También recuerda con dolor la agresión sufrida mientras arbitraba un partido de la Liga de La Pampa.

Ya sumó experiencias en Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Sudamericano Sub 20, Preolímpico Sub 23 y Eliminatorias Sudamericanas.

Y también estuvo en dos superclásicos entre Boca Juniors y River Plate, jugados ambos en La Bombonera.

Tiene como referente a Néstor Pitana, quien llegó a controlar la final de Rusia 2018, pero su debilidad es Lionel Messi.

En la Copa América 2021, Tello participó como árbitro VAR y fue uno de los pocos privilegiados que presenciaron la final contra Brasil."Cuando me pude acercar, lo felicité y nos sacamos una foto. Lo quería abrazar, era imposible disimular mi alegría y la admiración que tengo por él", contó Tello, en una entrevista con el diario La Nueva.

La idolatría llegó al punto de que su perro se llama "Lío" por el capitán del seleccionado argentino y no duda si tiene que elegir quien debería estar en la final del próximo 18 de diciembre en el Estadio Lusail."Ojalá Argentina llegué a la final y volvamos a ser campeones después de 36 años. Las estrellas del Mundial son los jugadores, no los árbitros. Voy a estar feliz igual si me toca dirigir un partido, dos o tres", asumió con humildad.

Tello integra la lista que completan Fernando Rapallini, los asistentes Juan Pablo Bellati, Gabriel Chade, Diego Bonfa, Ezequiel Brailovsky y el encargado del VAR, Mauro Vigliano.