El exfutbolista, que tuvo que dejar la actividad profesional por una arritmia, regresó al país para pasar las fiestas con su familia.

El exdelantero Sergio "Kun" Agüero regresó esta mañana al país para pasar las fiestas de fin de año, tres días después de anunciar su retiro del fútbol profesional en el estadio de Barcelona por un problema cardíaco.



El "Kun", de 33 años, admitió que todavía no tiene "nada pensado" en relación a su futuro, pero sí reconoció que estará "acompañando siempre a la Selección".



"Vengo de vacaciones, a pasar la Navidad. Voy a disfrutar de estar con mi familia", contestó con gentileza al canal Todo Noticias, sin dar pistas sobre la actividad posterior a su carrera como jugador.



"Me siento bien, tranquilo. No tengo nada pensado, después veré qué hacer", contestó a la salida del hall principal del Aeropuerto Internacional de Ezeiza.



En relación su posible incorporación al seleccionado, Agüero aceptó que "sería lindo" viajar con el plantel cumpliendo alguna función, aunque más allá de ello aseguró que "siempre" estará pendiente de sus excompañeros.



El "Kun" comunicó el pasado miércoles su retiro del fútbol por recomendación médica debido a la arritmia cardíaca que se le manifestó el 30 de octubre pasado en un partido entre Barcelona y Alavés.



En su etapa profesional (2003-2021), como futbolista de la Argentina, Independiente, Atlético de Madrid, Manchester City y Barcelona, jugó un total de 798 partidos, marcó 427 goles y festejó 18 títulos.

Fuente:Télam