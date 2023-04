Una situación poco habitual se registró este sábado en el entretiempo del partido en el que Aston Villa igualó 1-1 en su visita a Brentford por la fecha 32 de la Premier League. El arquero Emiliano “Dibu” Martínez, que comenzó el encuentro como titular y quiere estar siempre, no volvió al campo de juego para el segundo tiempo y fue reemplazado por el sueco Robin Olsen.

Sobre el final de la primera etapa, dos jugadas lo mostraron en su mejor faceta para defender el arco de su equipo. Primero, a los 35 minutos, salvó con un manotazo un remate y controló en el piso el rebote. Tras ello, aunque el delantero Ivan Toney no llegó a golpearlo cuando estiró su pierna, el arquero campeón del mundo se tomó la zona del aductor y en su rostro se notaba cierto malestar. De todos modos, luego se lo vio sacar con el pie desde su zona.

Es más, a los 40, fue protagonista de una rápida y arriesgada salida del área para llegar a cortar con lo justo un avance de los locales, en una jugada que igualmente resultó invalidada por una posición adelantada de Vitaly Janelt. Allí, luego de lanzarse con los pies hacia adelante en su barrida al límite y despejar, Dibu volvió a exteriorizar su fastidio, incluso tomándose la zona abdominal.

Finalmente, al regreso de los equipos de los vestuarios, Martínez no estaba entre los once y Olsen tomó el lugar en el arco del conjunto que lucha por llegar a la clasificación a alguna copa internacional. La preocupación, entonces, surgió por lo que pueda llegar a ser el problema por el que no pudo continuar.

Para mayor sufrimiento, Brentford se puso en ventaja a los 20 minutos de la segunda etapa, ya sin Dibu en el arco, claro está. Toney no encontró en esa ocasión la resistencia que había encontrado en Martínez y estableció el 1-0 parcial. Eso, desde afuera, le ocasionó otro tipo de dolor al argentino, en lo deportivo: en los últimos ocho partidos había tenido seis vallas invictas completando el encuentro. Ahora, tampoco le marcaron a él.

Por lo pronto, ese gol terminó con poco más de 300 minutos sin recibir tantos para Aston Villa, que a tres minutos del final tuvo un alivio con el empate conseguido por el brasileño Douglas Luiz, luego de conectar una asistencia fantástica de Emiliano Buendía, que capturó un rebote y vio mejor ubicado a su compañero. Fue el 1-1 que le permitió a los de Birmingham seguir sumando y mantenerse en la discusión en los primeros puestos, con 51 puntos, a dos de Tottenham, que ocupa el quinto lugar, el del boleto a la Europa League.

A la espera de un parte oficial de los médicos del club, la versión más sólida que trascendió es que el malestar estomacal fue el motivo que le impidió completar el juego. Habrá que determinar cuánto puede limitarlo de cara a lo inmediato, dado que Aston Villa recibe a Fulham el martes próximo, en el comienzo de la fecha 33.