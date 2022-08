Paulo Dybala sigue enamorando a los hinchas de la Roma. En un partido más que especial para él, la Joya fue clave en el punto que rescató el equipo de la capital ante la Juventus en Turín. Por esta razón, José Mourinho se deshizo en elogios para su flamante estrella.

El encuentro no empezó de la mejor manera para la Loba. Dusan Vlahovic la puso en el ángulo para el 1 a 0 de la Juventus y los de Mou no hacían pie en la casa de los bianconeri. Sin embargo, Dybala frotó la lámpara, tiró una tijereta para meter la pelota en el área chica y Tammy Abraham no tuvo más que empujarla de cabeza en el área chica. Con el partido consumado, el DT portugués dejó una de sus clásicas frases sobre el argentino.

"Él siempre marca la diferencia. La gente piensa que lo hace bien cuando marca o asiste. Esta noche hizo la diferencia", aseguró Mourinho sobre Dybala, quien no tuvo un gran partido más allá de su buen pase-gol para el empate que marcó el goleador inglés.

Luego, The Special One aseguró que Dybala "es un referente" para el plantel de la Roma. El cordobés tiene 28 años, muchos años en la Serie A en el lomo y varios títulos de liga en su haber.

Hay que recordar que Dybala llegó a ser capitán de la Juventus a pesar de su juventud. La Joya jugó siete temporadas en la Vecchia Signora y se convirtió en un ídolo de la hinchada y una figura respetada en el vestuario, algo que Mourinho cree que se repetirá en la Roma.