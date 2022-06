Una jugadora de Sportivo Rivadavia fue detenida tras golpear a trompadas a una árbitro que terminó hospitalizada durante un partido entre su equipo y el Club Deportivo Yocsina que se jugó en la cancha de Martín Ferreyra, en Malagueño, en el departamento Santa María.

"Yo lo único que escuchaba de esta chica era que no iba a parar de golpearme hasta que yo no esté en el piso inconsciente", expresó Núñez, quien, en diálogo con Canal 10 agregó: "Cuando me llevaba la ambulancia lo único que pedía era que no sea nada grave para poder seguir y eso no lo dudé en ningún momento, es lo que amo y lo que apasiona.

La jueza sufrió la rotura del tabique y fuertes heridas en el rostro, por lo que en el centro de salud de Alta Gracia le hicieron exámenes neurológicos por los goles en la cara y en la cabeza.

"En el segundo tiempo, la número 2 de Sportivo Rivadavia tenía amarilla y luego de una falta, la expulsó", contó en diálogo con Carlos Paz Vivo Jazmín Calero, colega de la mujer agredida, quien manifestó que, minutos antes, Núñez había expulsado al técnico club local por insultos.

Jasmín Calero aseguró que es la primera vez que algo así sucede en un partido de fútbol femenino en la liga de Punilla y señaló: "Queremos que esto se difunda porque no está bueno que pase y se está repitiendo con el arbitraje en esta liga"

