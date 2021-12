Unión de Santa Fe se enfrentan este sábado el ingreso a la Copa Sudamericana, el principal objetivo de su año deportivo, en el clásico ante Colón, que pese a tener en una semana la disputa del Trofeo de Campeones ante River Plate pondrá su mejor versión, en un partido de la 25ta. fecha de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).



El choque de los tradicionales adversarios de Santa Fe se jugará desde las 17 en el estadio 15 de Abril, que se abrirá para unos 27 mil simpatizantes locales, será dirigido por Fernando Rapallini y transmitido a través de la señal TNT Sports.



Será un clásico de contrastes, pues Unión, dirigido por el uruguayo Gustavo Munúa, llega con la urgencia por conseguir un resultado que le permita lograr un objetivo concreto, en tanto Colón utilizará el partido para ir ultimando los detalles para el partido contra River, que le puede dar su segunda estrella de campeón.



Un triunfo no le garantiza al equipo "tatengue" la clasificación, pues está en desventaja por diferencia de gol con Racing Club y Rosario Central, pero a la vez un empate podría servirle si aquellos tropiezan, con lo cual la atención por su suerte estará en su estadio y en lo que vaya pasando en los otros.



Enfrente estará Colón, que luego de obtener su primer título de Primera División ha pasado el semestre buscando retomar su mejor andar y tiene en la mira a las tierras santiagueñas, donde buscará ser el dueño de la temporada ante el otro campeón, el que conduce Marcelo Gallardo.



Pero el fixture le pone en el camino a Unión y su entrenador, Eduardo Domínguez, no le esquivará a la responsabilidad: la formación será la titular y sin especulaciones irá por un triunfo que contribuya a llegar con envión ganador al partido más importante de su año.



El técnico Munúa no brindó pistas acerca de la formación de Unión, que tendrá una variante obligada por la lesión de Brian Blasi, que en el lógico cambio de pieza por pieza le devolvería su lugar entre los titulares a Federico Vera, aunque cabe la posibilidad que Juan Carlos Portillo baje desde el medio a la defensa.



También el delantero Mauro Luna Diale estará en el equipo, aunque resta saber si lo hará en detrimento de Juan Ignacio Nardoni o de Imanol Machuca.



En cuanto a Colón, se especula con la posibilidad de una sola variante: el ingreso de Eric Meza, tras cumplir una sanción de dos fechas, por Facundo Mura.



Después se puede especular con la intención de Domínguez de preservar algún futbolista por cuestiones físicas, como por ejemplo el zaguero Paolo Goltz, o de darle rodaje a alguno de los que no viene con tanta continuidad, como el cordobés Cristian Ferreira.



El clásico tendrá su primera versión desde que un título de campeón llegó para premiar una rica historia futbolística de Santa Fe: Unión llegará con la obligación y Colón con la cabeza en objetivos superiores, pero todo quedará de lado a las 17, cuando la pelota comience a rodar y con ella la disputa por el orgullo.