El exdelantero campeón del mundo Jorge Valdano destacó el carácter del crack rosarino Lionel Messi en el Mundial de Qatar 2022, a tal punto que lo comparó con otra leyenda, Diego Armando Maradona.

“Messi está mostrando la esencia del fútbol. Está más conectado que nunca con la gente, mostrando el carácter que siempre ha tenido; está 'maradoneando' en el Mundial”, aseguró.

El integrante del plantel campeón en el Mundial México 1986 se declaró admirador de Messi “desde el primer día” y afirmó que desde hace dos décadas “es un genio”.

“El que no quiere a Messi, no quiere al fútbol”, apuntó el ex Newell's Old Boys y Real Madrid.

La observación de Valdano sobre el carácter del capitán y goleador argentino también se trasladó al resto del equipo que se prepara para jugar las semifinales de la Copa del Mundo ante Croacia.

El campeón del mundo con la Selección argentina recordó con emoción y cariño a Maradona, astro del fútbol argentino y mundial que falleció en 2020: “Todos los del 86 somos devotos de Maradona. La ausencia de Diego se siente, pero el espíritu de él está con ésta Selección”.

Por otra parte, el ex delantero dejó en claro que está “entusiasmado con el Mundial” que está viendo y aseguró que el conjunto nacional “se ha convertido en un equipo muy difícil” y que “transmite mucho carácter”, además de que “se adapta a distintas situaciones”.

“El carácter de la Selección le permitió sobrevivir al gol agónico ante Países Bajos. Argentina es un equipo que respira fútbol”, dijo. A su vez, destacó a Enzo Fernández y Julián Álvarez, quienes se ganaron un lugar como titulares en los últimos partidos: “Le han dado al equipo golpes de calidad”.

Además, el ex futbolista del Real Madrid, se refirió a las críticas a la Albiceleste: “Les falta la respiración futbolística que a nosotros nos sobra”. En este contexto, consideró que “la gente encontró un equilibrio emocional con esta Selección”.

Por último, Valdano elogió a Croacia y a Luka Modric: “Es una selección con una enorme madurez y cuentan con un jugador que emociona ver”.