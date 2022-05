Vélez le ganó a Nacional en Montevideo y se ilusiona con clasificar

Vélez Sarsfield (5 puntos) alcanzó esta noche un necesario triunfo 3-2 sobre Nacional de Montevideo (4), resultado que le permite seguir con aspiraciones de clasificación a octavos de final de la Copa Libertadores, a falta de una fecha para el cierre.

Un gol en tiempo de descuento conseguido por el volante Máximo Perrone le dio el halago al conjunto dirigido por el DT interino, Julio Vaccari.

Síntesis

Nacional: Martín Rodríguez; José Luis Rodríguez, Mathías Laborda, Nicolás Marichal y Camilo Cándido; Yonatan Rodríguez y Felipe Carballo; Alfonso Trezza, Diego Zabala y Alex Castro; Emmanuel Gigliotti. DT: Pablo Repetto

Vélez Sarsfield: Lucas Hoyos; Tomás Guidara, Matías De los Santos, Valentín Gómez y Francisco Ortega; Máximo Perrone y Nicolás Garayalde; Luca Orellano, Joel Soñora y Lucas Janson; Lucas Pratto. DT: Julio Vaccari.

Goles en el primer tiempo: 22m. Zabala (N); 45m. Janson (VS)

Goles en el segundo tiempo: 15m. De los Santos (VS); 43m. Gigliotti (N), de penal; 49m. Perrone (VS)

Cambios en el segundo tiempo: 12m. Diego Rodríguez por Yonatan Rodríguez (N); 18m. José Florentín por Garayalde (VS); 20m. Leandro Otormín por Castro (N); 28m. Franco Fagúndez por Trezza (N); 29m. Leandro Lozano por José L. Rodríguez (N); 32m. Agustín Bouzat por Orellano (VS); 33m. Abiel Osorio por Pratto (VS); 41m. Mateo Pellegrino por Soñora (VS)

Amonestados: Yonatan Rodríguez, Laborda, Risso (N) Garayalde, De los Santos, Soñora, Bouzat, Perrone (VS)

Estadio: Gran Parque Central (Montevideo)

Arbitro: Piero Maza (Chile)