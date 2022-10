Video: Tremendo error de un arquero que terminó en gol

El futbol no se detiene en ninguno de los 365 días del año, siempre hay un partido por ver ya sea en las cinco grandes ligas del mundo o en las competencias más "exóticas" del planeta, un ejemplo Belice. En dicho país se presentó un portero que cometió, posiblemente, el oso del año.

Se trata de Woodrow West, portero beliceño que perjudicó a su equipo al darle una asistencia de gol al delantero rival. Este portero del Verdes FC, colaboró en la derrota ante el Benque DC United, con marcador de 2-0, debido a que tuvo un error de coordinación al recibir la pelota.

Este “error” ocurrió, cuando se acercaba el final del partido entre Verdes FC y Benque DC United. Todo inició al minuto 90+1 cuando se echó para atrás una jugada a balón parado, fue ahí en donde West entró en confusión y empezó su memorable blooper.

Woodrow West, en su intento por controlar la pelota, tuvo que correr para enderezar la jugada y no darla por perdida, situación que consiguió aunque no de la mejor manera ya que adelantó el balón y no contó con la presión del rival, quien solamente se barrió para convertir el gol.

Los compañeros del portero simplemente observaron la jugada y se vieron el uno al otro tras consumado el error. El autor del gol corrió hacia la banda con los suyos para celebrar que el partido estaba totalmente definido.