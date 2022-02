Wanchope Ábila durísimo con el Consejo de Fútbol de Boca Juniors

Ramón Ábila habló por primera vez desde su llegada a Colón y fue muy crítico con el Consejo de Fútbol de Boca, al que le había dedicado un polémico posteo en redes sociales. “Desde la primera vez que me fui, sabía que no iba a volver a jugar en el club”, afirmó en declaraciones a ESPN.

El delantero destacó que “lo que molestan son las formas y el trato”. Además, agregó: “Estoy tranquilo, porque nunca le falté el respeto a nadie. Lo único que quería era que me comunicaran qué iban a hacer conmigo para tener alguna certeza y poder tomar una decisión sobre mi futuro“.

Con respecto su préstamo a la MLS, el atacante contó la extraña situación que vivió. “Russo (Miguel) me dijo que me iba a tener en cuenta y a los dos días me citaron para decirme que me iba a préstamo a Nacional. Me tomó por sorpresa. Les dije que tenía mejores lugares para irme a jugar”, manifestó.

Wanchope también respondió a las acusaciones por sus lesiones y deslizó que “el cuerpo técnico no reacciona con todos de la misma manera”. En tanto, añadió: “Es un club que demanda mucho y es el mejor del mundo. Lo extraño, porque su gente es única. Nunca dudé de vestir esa camiseta”.

Sobre si su relación con Carlos Tevez pudo haber afectado para este desenlace, Ábila dejó sus sensaciones. “No lo sé, pero vamos a ser amigos para toda la vida. Es mi ídolo futbolístico y todo el mundo sabe cómo pienso. Siempre di todo y los hinchas me demostraron todo su cariño”, expresó.

Vía TyC Sports