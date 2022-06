Zidane: "Quiero continuar porque aún tengo la ilusión, es mi pasión"

Zinedine Zidane lleva ya más de un año alejado del fútbol. Al finalizar la temporada 2020-21, el francés se marchó de Real Madrid, en lo que fue su segundo ciclo como DT, luego de haber ganado La Liga, y con un bolsillo cargado de trofeos, en el que sobresalió el triplete por UEFA Champions League, entre sus dos pasos.

Desde su salida del Merengue, el técnico galo estuvo relacionado con una serie de trabajos, siendo el más rimbombante en su tierra natal, con la colocación de París Saint-Germain como el favorito a ocupar el banco de suplentes, en reemplazo de Mauricio Pochettino, quien tendría los días contados.

Tal rumor en torno al ex mediocampista perdió fuerza con el correr de las semanas, al punto que en el cuadro parisino habrían pasado de página en el catálogo de candidatos y verían con buenos ojos la contratación Christophe Galtier, actual entrenador de Niza.

Sin embargo, más allá de su tiempo fuera y de no haber tomado ninguna propuesta que le apareció, Zizou todavía conserva la chispa. Así lo asumió el propio francés, que tiene en mente reaparecer, en el corto plazo, y de sumar nuevas experiencias a su carrera.

En una entrevista con Telefoot, Zidane comentó: "Creo que puedo aportar muchas cosas o algunas. Quiero continuar [como entrenador]. Todavía tengo esta llama. El fútbol es mi pasión".

Pese a su intención, está satisfecho con lo realizado hasta ahora. "Pero tengo casi 50 años y estoy satisfecho. Estoy feliz, y eso es lo más importante", aseguró.

Por otra parte, al retirado volante le preguntaron por su memorable paso por el Madrid y cerró: "Trabajamos mucho y tuvimos jugadores increíbles. Fui responsable de muchas cosas, pero tuve un gran equipo que me respaldó. Solo no hubiera sido posible. Necesito rodearme de gente con la que me siento a gusto. Si no, no puede funcionar".

Si bien el galo dejó en claro su deseo de volver al ruedo, cada día parece confirmarse más que no lo hará en el PSG. Y es que ahora, el medio RMC Sport informó que, al menos la próxima temporada, no tomará las riendas del último campeón de la Ligue 1.

De acuerdo al sitio francés, la única idea en mente que tiene Zidane es la de asumir el mayor desafío: convertirse en técnico de la Selección de Francia. Este sueño que posee podría cumplirse recién después del Mundial de Qatar 2022, momento para el que se evaluará la continuidad de Didier Deschamps.

Telefoot/D-Sports/Infobae/Marca