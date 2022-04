Zlatan Ibrahimovic: "Soy el mejor jugador de la historia de la MLS"

En una entrevista con ESPN, el delantero sueco Zlatan Ibrahimovic aseguró que ha sido el mejor futbolista en la historia de la MLS. El atacante de 40 años, quien actualmente milita en el Milan de Italia, jugó por dos temporadas con el Galaxy de Los Ángeles.

"Estoy muy feliz. Estoy muy agradecido con la MLS porque me dieron la oportunidad de sentirme vivo. Pero el problema era que todavía estaba demasiado vivo. Así que era demasiado bueno para toda la competencia. Eso es lo que mostré. Soy el mejor que ha jugado en la MLS y eso no es por tener ego o tratar de presumir ahora. Eso es cierto", manifestó para ESPN.

Asimismo, el futbolista mencionó que haber estado en la Major League Soccer le ayudó para recuperarse cien por ciento de su lesión, ya que dio lo mejor de sí y lo disfrutó en todo momento.

"Y creo que (jugar en la MLS) fue la mejor manera de regresar después de mi lesión. Estaba en las mejores condiciones de mi vida. Y estoy muy orgulloso de haber jugado para la MLS porque me decían que los estadios están vacíos cuando juegas en eso. No había estadios vacíos cuando jugaba. Incluso había sobreventa, así que no puedo quejarme y estoy muy feliz de haber estado allí", subrayó.

Por último, al cuestionarlo si algún día regresaría a la competición estadounidense, mencionó que uno nunca sabe lo que podría pasar, para demostrar lo que es ‘el fútbol real’.

"Nunca se sabe, tal vez algún día volveré", comentó. "Entonces, para mostrarles cómo, para recordarles lo que es el futbol real. Así fue por dos años. Pudieron ver lo que es el futbol real y creo que nunca habían visto algo así antes. Tal vez regrese y tenga mi propio club, nunca lo sabrás", sentenció.