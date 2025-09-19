Futuros campeones cordobeses: boxeo en Deán Funes

Deán Funes se prepara para una noche de boxeo y talento provincial

La ciudad de Deán Funes será sede de la segunda fecha del programa Futuros Campeones Cordobeses, un circuito de desarrollo boxístico que recorre diversas localidades de la provincia. Este evento, impulsado por la Agencia Córdoba Deportes (ACD) en conjunto con clubes y municipios, se llevará a cabo este viernes 19 de septiembre de 2025.

La acción comenzará a las 21 horas en el gimnasio del Club Sirio Libanés, prometiendo un gran espectáculo deportivo con una combinación de enfrentamientos amateurs y dos combates profesionales estelares.

El plato fuerte de la velada

La figura más destacada de la jornada es Nahuel “Caña” García, oriundo de Villa del Totoral, quien subirá al ring para el cierre de la noche. Con un impresionante récord de 17 victorias (16 por KO) y solo 3 derrotas, García (74,700 kg) se enfrentará a Leonel Saucedo (Villa Gobernador Gálvez, Santa Fe, 74,400 kg) en una pelea pactada a seis asaltos en la categoría supermediano.

Antes del combate de fondo, el cordobés Franco “Pepo” Morello (La Cumbre, 78,900 kg) se medirá con Nazareno Silguero (78,600 kg). Este duelo de semipesados está programado a cuatro rounds.

Como muestra del fuerte respaldo institucional al programa provincial, el pesaje oficial de los protagonistas profesionales se llevó a cabo el jueves en el Centro Cultural Municipal, con la presencia de la intendenta de Deán Funes, Andrea Nievas, y del secretario de Deportes, Rodolfo Riachi.

Objetivos del programa

El circuito Futuros Campeones Cordobeses es una iniciativa colaborativa entre la Agencia Córdoba Deportes, Arano Box y la Federación Cordobesa de Boxeo, que cuenta además con la participación de municipios y clubes.

El objetivo central de este programa es potenciar el boxeo amateur en toda la provincia. Además de ofrecer oportunidades concretas de competencia a los deportistas federados, la iniciativa busca fortalecer a las entidades deportivas organizadoras y generar valiosas instancias de inclusión social a través del deporte. La ACD, impulsora de esta y otras iniciativas como “Fortaleciendo Clubes” y “Becas Deportivas”, busca el crecimiento deportivo desde las bases.

Tras el evento en Deán Funes, el programa continuará su recorrido provincial. La próxima fecha está pautada para el viernes 26 de septiembre en el Club Confraternidad, ubicado en la localidad de Sampacho, departamento Río Cuarto.

