Gabriel Boric cuestionó a la Conmebol tras los incidentes en Independiente-Universidad de Chile

El presidente de Chile, Gabriel Boric, se pronunció sobre los graves incidentes ocurridos en el estadio Libertadores de América — Ricardo Enrique Bochini, durante el partido entre Independiente y Universidad de Chile por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

En un mensaje publicado en su cuenta oficial de X, el mandatario calificó la situación como “mala en demasiados sentidos” y responsabilizó a la Conmebol por “una evidente irresponsabilidad en la organización”. Al mismo tiempo, pidió que la Justicia identifique a los responsables de los hechos de violencia.

Boric remarcó que la prioridad de su gobierno es asistir a los ciudadanos chilenos afectados. “Estamos trabajando con la embajada, el consulado, la Cancillería y el Ministerio del Interior para garantizar atención médica a los heridos y resguardar los derechos de los detenidos”, expresó.

El presidente también instruyó al embajador en Argentina, José Antonio Viera Gallo, a trasladarse personalmente tanto a la comisaría donde permanecen hinchas demorados como al hospital donde fueron derivados los lesionados.

“Nada justifica un linchamiento. Nada”, enfatizó Boric, al reiterar el rechazo del gobierno chileno a cualquier manifestación de violencia en el ámbito deportivo.

El partido entre Independiente y Universidad de Chile, que estaba igualado 1-1, quedó suspendido luego de una serie de enfrentamientos en la tribuna visitante y de posteriores disturbios dentro del estadio.