La mejor jugadora de la historia nacional llegó a las cinco décadas con la vitalidad de una treintañera y la energía de la joven que a los 26 años decidió retirarse cuando estaba en uno de los mejores momentos de su carrera.

Previo a este día tan especial, quien fue N° 3 del mundo recordó su primera gira con tan solo 13 años. Estuvo acompañada por Mercedes Paz, que tenía 17 y actualmente es la capitana del equipo femenino, y conoció a Guillermo Vilas. “Arrancamos en Sudáfrica, después fuimos a Europa sin tener todo muy programado. Nos pasó de todo. Viajábamos de tren en tren, a Mercedes le robaron todo el dinero que tenía y yo tuve una infección de oído. Ese viaje nos hizo crecer de una forma abrupta”, recalcó en diálogo con radio La Red.

Sabatini se retiró el 24 de octubre de 1996 en el Madison Square Garden. Su último partido fue frente a Jennifer Capriati, que sería 1 en 2001, en Zurich. Suiza.

Desde su retiro, Gaby nunca se alejó del deporte. Al contrario, su participación es cada vez más activa: donde haya un argentino, lo estará alentando. Sea la hora que sea y el lugar donde se encuentre. Hoy, es el día de alentarla a ella.

Suiza no es un país cualquiera para el mundo del tenis, es la casa de Roger Federer. Y contó una anécdota con él: “Me lo crucé en Zurich, estaba ahí con la familia, él no está mucho por la ciudad porque no vive ahí y yo vivo en las afueras. Siempre estamos en contacto, nos hablamos con él y con su mujer, es bueno estar en contacto con alguien como Roger”.