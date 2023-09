Con una sólida defensa y un buen posicionamiento en todas las líneas de la cancha, los dirigidos por Warren Gatland no necesitaron tener el dominio de la pelota para lograr una considerable ventaja en el primer tiempo. A base de ataques rápidos y verticales, contrarrestaron la gran propuesta del elenco luso, el cual constantemente intentó generar juego con pases cortos.

SÍNTESIS

GALES (28): 1. Nicky Smith, 2. Dewi Lake (C), 3. Dillon Lewis, 4. Christ Tshiunza, 5. Dafydd Jenkins, 6. Dan Lydiate, 7. Jac Morgan, 8. Taulupe Faletau, 9. Tomos Williams, 10. Gareth Anscombe, 11. Rio Dyer, 12. Johnny Williams, 13. Mason Grady, 14. Louis Rees-Zammit, 15. Leigh Halfpenny.

Suplentes: 16. Ryan Elias, 17. Corey Domachowski, 18. Tomas Francis, 19. Adam Beard, 20. Taine Basham, 21. Gareth Davies, 22. Sam Costelow, 23. Josh Adams.

Cambios: 51' Corey Domachowski, Ryan Elias, Adam Beard y Tomas Francis por Nicky Smith, Dewi Lake, Dafydd Jenkins y Dillon Lewis, 54' Dan Lydiate por Tomas Francis, 65' Gareth Davies y Sam Costelow por Tomos Williams y Gareth Anscombe, 70' Josh Adams por Leigh Halfpenny.

Entrenador: Warren Gatland.

PORTUGAL (8): 1. Francisco Fernandes, 2. Mike Tadjer, 3. Anthony Alves, 4. Martim Belo, 5. Steevy Cerqueira, 6. João Granate, 7. Nicolas Martins, 8. Rafael Simões, 9. Samuel Marques, 10. Jerónimo Portela, 11. Rodrigo Marta, 12. Tomás Appleton (C), 13. José Lima, 14. Vincent Pinto, 15. Nuno Sousa Guedes.

Suplentes: 16. David Costa, 17. Lionel Campergue, 18. Diogo Hasse Ferreira, 19. Thibault De Freitas, 20. David Wallis, 21. Pedro Lucas, 22. Joris Moura, 23. Raffaele Storti.

Cambios: 55' Diogo Hasse Ferreira por Anthony Alves, 57' Raffaele Storti y Thibault de Freitas por Jose Lima y Martim Belo, 60' David Costa por Francisco Fernandes, 66' David Wallis de Carvalho por Joao Granate, 70' Joris Moura y Lionel Campergue por Nuno Sousa Guedes y Mike Tadjer, 74' Pedro Lucas por Samuel Marques, 78' Lionel Campergue por Mike Tadjer.

Entrenador: Patrice Lagisquet.

PUNTOS EN EL PRIMER TIEMPO: 8’ try de Louis Rees-Zammit convertido por Leigh Halfpenny (G), 36’ penal de Samuel Marques (P), 42’ try de Dewi Lake convertido por Leigh Halfpenny (G).

Resultado parcial: GALES 14-3 PORTUGAL

PUNTOS EN EL PRIMER TIEMPO: 55’ try de Jac Morgan convertido por Leigh Halfpenny (G), 62' try de Nicolas Martins (P), 81' try de Taulupe Faletau convertido por Sam Costelow (G).

Resultado final: GALES 28-8 PORTUGAL

AMONESTADOS: 25’ Johnny Williams (G).

EXPULSADOS: 77' Vincent Pinto (P).

ÁRBITRO: Karl Dickson.

CANCHA: Stade de Nice, Niza.