River quedó fuera de la Copa Libertadores luego de caer 3-1 frente a Palmeiras y, tras el encuentro, Marcelo Gallardo brindó una conferencia de prensa en la que expresó su malestar por el desarrollo del partido y, en particular, por el arbitraje del uruguayo Andrés Matonte.

El técnico del conjunto de Núñez señaló que su equipo tuvo oportunidades para imponerse en el marcador, pero que los últimos minutos estuvieron marcados por desconcentraciones y fallos que resultaron determinantes. “Bronca. Se nos escapa. Un partido que pudimos ganarlo rápidamente. Ellos jugaron un buen partido. No me gustó lo que pasó en los últimos 10 minutos”, afirmó.

Uno de los momentos más discutidos fue la sanción de una supuesta mano de Facundo Colidio, que derivó en un penal y en la expulsión de Marcos Acuña. Según Gallardo, la decisión del árbitro generó confusión en el campo y condicionó el tramo final.

“El árbitro no supo manejar el partido. Primero cobra algo que no ve, porque está de espaldas. Después hay un jugador de ellos tirado y en esa confusión le dimos ventaja al rival. Podría haberlo manejado mejor”, declaró.

El cierre del compromiso estuvo cargado de reclamos de los futbolistas de River hacia el juez. La transmisión televisiva mostró el momento en el que Gallardo se dirigió a Matonte para increparlo, escena que reflejó el malestar general del plantel millonario.