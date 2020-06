Marcelo Gallardo no había hablado con ningún medio de comunicación desde que se suspendió la actividad del fútbol profesional en Argentina. En estos casi cien días tuvo la posibilidad, como todos los argentinos, de ver cómo la conducción de la AFA resolvía cuestiones que involucraban al fútbol con la pandemia del coronavirus, entre los cuales figuraba el regreso de los jugadores a los entrenamientos y a la competencia.

En diálogo con radio La Red, el entrenador de River Plate no tuvo filtros para criticar la labor de los dirigentes en esta particular situación. "Hubo mucho silencio durante todo este tiempo y me generaba una gran indignación. Sé que el fútbol no es imprescindible en este momento, pero de ahí a no hacer nada. Deberíamos trabajar en conjunto. Yo se lo dije todo el tiempo a Rodolfo (D'Onofrio)".

Continuando esta línea de análisis, Gallardo habló hasta de lo injusta que considera la medida de no dejar de entrenar a los equipos del interior del país:

"No tengo deseos de romper la cuarentena, tengo deseos de poder hacer mi trabajo con los protocolos necesarios… ‪Dentro de los cuidados y los protocolos el fútbol podría activarse”‬, agregó Gallardo y se preguntó: "¿Por qué le restringen la posibilidad a los futbolistas del interior?"

“No veo mucho deseo que vuelva el fútbol”‬, agregó: “Nadie piensa en el día después. En qué momento estará la moneda cada vez más devaluada, que los físicos no se van a recuperar fácilmente... Si nadie se manifiesta, debe haber un pacto entre los dirigentes de AFA para ir en la misma sintonía. Yo estoy hablando por mí y es mi opinión”.

Por último, Gallardo trazó un panorama incierto y oscuro para el futuro del fútbol argentino. Lo hizo de este modo: “Estoy muy preocupado con lo que va a ser el fútbol argentino. Estamos atravesando una situación muy grave y vamos a sufrir más que en otros lados. Pero me preocupa. Me preocupa todo. Esto no es de ahora. En los últimos años no se han respetado formatos, instituciones, se han cambiado sobre la marcha muchas situaciones... eso hace a la devaluación del fútbol”, concluyó.